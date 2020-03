Un jeu mobile Re:Zero – Starting Life in Another World annoncé

Excellente nouvelle pour les fans de l’oeuvre de Tappei Nagatsuki, un jeu mobile Re:Zero – Starting Life in Another World vient d’être annoncé. C’est Sega qui vient d’officialiser la chose et qui s’occupera du développement. Les premiers détails et visuels viennent de tomber, on fait le point.

Re:Zero arrive sur smartphones

Le jeu Re:Zero – Starting Life in Another World sera donc porté par la division mobile de Sega. Pour l’instant, l’application n’a pas de nom définitif et pourra donc changer d’ici sa sortie. Quelques visuels ont été publiés et il s’agira d’un jeu d’aventure RPG qui sera étroitement lié à l’excellente série de light novel (proposée par Ototo notamment chez nous).

Cela reprendra en grande partie la mécanique principale de l’oeuvre originale puisque dans le titre, le joueur incarnera Subaru Natsuki et pourra revivre l’histoire de l’anime. Cependant, il pourra s’amuser à créer différentes histoires à base de « Et si je fais ça », pour voir ce qu’il se passe : « Et si j’avais fait un choix différent à l’époque ? ». En plus de reprendre les événements que l’on connait, il faut savoir qu’une toute nouvelle histoire originale sera intégrée dans le jeu sous la supervision de l’auteur, Tappei Nagatsuki.

Pour le reste, on est sur du RPG assez classique avec la possibilité de former des groupes de plusieurs personnages connus. Sur l’une des captures d’écran, on peut y apercevoir Subaru, Rem, Emilia, Béatrice, Reinhard ou encore Wilhelm. Il faut sans doute s’attendre à un côté gatcha à la Seven Deadly Sins Grand Cross vu le panel de personnages possibles. Au niveau des doublages, les acteurs de l’anime sont là. Yūsuke Kobayashi s’occupe de Natsuki, Rie Takahashi reprendra la voix d’Emilia, tout comme la majorité du casting.

Cependant, ne vous hâtez pas trop : le jeu mobile Re:Zero – Starting Life in Another World n’est pour le moment annoncé qu’au Japon pour 2020 sur iOS et Android en free-to-play. Aucune mention d’une sortie en Europe, même si on a bon espoir qu’il débarque. Cela dépendra probablement de son succès sur l’archipel nippon et de l’engouement des fans en occident.

Rappelons qu’une version Re-Edit de la première saison de l’anime est actuellement en cours de diffusion (dont l’ultime épisode arrive cette semaine). La Saison 2 arrivera quant à elle en juillet 2020 (en simulcast sur Crunchyroll). L’univers de Re:Zero avait d’ailleurs déjà été adapté en visuel novel, avec le très axé fan-service Re:Zero -Starting Life in Another World- Death or Kiss en 2017, jamais paru en Europe.