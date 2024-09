Sans surprise, le film Borderlands est une véritable catastrophe financière

Un bilan abyssal

Avec des critiques particulièrement virulentes à l’encontre du film, le public n’allait pas tenter le diable. Sorti en août dernier, durant la grosse période de l’été des blockbusters (pendant que Deadpool & Wolverine cartonnait), Borderlands a effectué un démarrage ridicule en ne récoltant que 16,5 millions de dollars sur sa première semaine. Un score qu’il est parvenu péniblement à doubler en un mois, puisque selon les chiffres partagés par le site The Numbers, Borderlands affiche maintenant 32,6 millions de dollars au box-office.

Si l’on en parle maintenant, c’est parce que son exploitation est déjà terminée. Les films ont tendance à sortir de plus en plus tôt en VOD aux Etats-Unis, surtout s’ils ne fonctionnent pas, et Borderlands n’a même pas attendu un mois avant d’arriver sur les plateformes de location. Il est sorti en VOD le 30 août outre-Atlantique, soit seulement trois semaines après sa sortie au cinéma. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, son résultat au box-office ne devrait plus vraiment grimper.

32 millions de dollars pour un film qui en aurait coûté 115 millions, c’est un échec spectaculaire, l’un des plus retentissants de 2024. Rien que le budget marketing et distribution du film serait à hauteur de 30 millions de dollars. Il aurait rapporté seulement 15,48 millions de dollars au box-office américain, le territoire le plus important pour sa rentabilité. Rappelons que pour être rentable, le film n’aurait pas juste dû dépasser ses frais de production et de marketing, mais bien doubler voire tripler cet investissement. On vous renvoie vers l’excellente vidéo d’Ecran Large pour comprendre comment analyser les résultats d’un film au box-office.

C’est donc beaucoup d’argent de perdu, mais aussi la fin d’un univers partagé. Car oui, Randy Pitchford (Gearbox), toujours dans la folie des grandeurs, souhaitait que ce film lance l’univers cinématographique de la saga. Loupé.