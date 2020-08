Un film Beyond Good & Evil annoncé sur Netflix

Netflix semble s’attaquer tout particulièrement au secteur du jeu vidéo. Après avoir annoncé une série animée Splinter Cell, c’est désormais au tour de la franchise Beyond Good & Evil, qui aura droit à sa propre adaptation. Cela vient d’être officialisé et l’on vous partage les premiers détails.

Tout savoir sur le film Beyond Good & Evil

Il s’agira donc bien d’une production Netflix. Ubisoft a donné son feu vert pour un film Beyond Good & Evil qui sera réalisé par Rob Letterman. Réalisateur et scénariste américain, Rob est notamment connu pour le très sympathique Pokémon: Detective Pikachu sorti en 2019. Il a aussi bossé sur Les Voyages de Gulliver (2010) et le long métrage Chair de poule (2015).

Pour l’instant, on ne sait pas encore s’il s’agit d’un film d’animation ou d’un live action. De même, aucune précision n’a été apportée quant à la période couverte par ce long-métrage. Si l’on se base sur le visuel publié sur Twitter ainsi que la mention de Jade et Pey’j, on peut s’attendre à ce que le film fasse lui aussi office de prologue, tout comme Beyond Good & Evil 2.

Quoiqu’il en soit, les fans seront ravis d’apprendre le retour de Jade sur grand écran. Bien sûr, on attendra d’en savoir un peu plus sur le synopsis et le casting complet avant de se réjouir, mais cela reste un bon moyen de créer l’engouement autour du second jeu, toujours attendu à une date inconnue. Quant à la diffusion du film Beyond Good & Evil, il est prévu « prochainement ». Oui, merci Netflix.