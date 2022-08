Ultra Mega Xtra Party Challenge s’offre une démo sur Nintendo SSwitch

Dévoilé en exclusivité au cours de l’AG French Direct, Ultra Mega Xtra Party Challenge vient nous donner quelques nouvelles. Après avoir levé le voile sur sa date de sortie fixée au mois d’octobre, le party game fait encore mieux : une démo vient d’être rendue disponible sur l’eShop de la Switch. Une bonne occasion pour tester le titre dès maintenant.

Le WarioWare à la française

C’est quelque peu racoleur mais effectivement, Ultra Mega Xtra Party Challenge se présente comme un party game à la WarioWare, développé par le studio français Breakfirst Games – en collaboration avec Just for Games. Le titre vous propose une multitude de mini-jeux à faire seul ou à plusieurs, où le fun et la légèreté priment sur tout le reste.

Cette démo, disponible dès aujourd’hui au téléchargement, permet de se faire une première idée sur les activités loufoques qui nous attendent. Il est ainsi possible de tester le mode versus en local avec 20 mini-jeux. Le studio nous rappelle qu’à la sortie, on pourra y jouer en solo, en coopération et en versus mais également en ligne.

Ultra Mega Xtra Party Challenge sortira sur Nintendo Switch le 7 octobre 2022, à la fois en version numérique et en version physique.