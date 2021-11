FunFit

FunFit est un jeu d'entraînement physique développé par BreakFirst et édité par Just for Games. Il s'agit d'un jeu exclusif à la Switch car il utilise ses fonctions de capture de mouvements pour vous rendre Ultra Mega Xtra musclés, tout ça sous le regard de Coach. Mais pas d'exercices austères comme on pourrait les retrouver dans une vraie salle de sport ou d'autres logiciels de remise en forme. Ici l'objectif principal est de s'amuser, le tout est donc présenté dans des séries de mini-jeux très courts avec une ambiance rigolote et absurde qui n'est pas sans rappeler les WarioWare par exemple.