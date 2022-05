Ultra Mega Xtra Party Challenge dévoile un nouveau trailer

Ultra Mega Xtra Party Challenge ne pouvait pas manquer ce nouvel AG French Direct, lui qui avait été annoncé lors de la précédente édition sous un titre un peu différent puisqu’il s’agissait de FunFit.

Ultra Mega Xtra Party Challenge Turbo HD Remix & Knuckles featuring Dante from the Devil May Cry Series

Pour rappel, Ultra Mega Xtra Party Challenge est un party game proposant une centaine de mini-jeux, développé par BreakFirst et édité par Just for Games. A première vue, on semble avoir un peu perdu le prétexte de l’entrainement physique entraperçu lors de l’annonce (Mais Coach, sache que l’on ne t’oubliera jamais, que tu sois toujours dans le jeu ou non).

Ce trailer nous montre l’esprit décalé du titre qui évoque forcément WarioWare, vu son ambiance et la brièveté de ses mini-jeux. Il s’agira d’une exclusivité Switch puisque les Joy-Cons et leur capture de mouvements seront également mis à contribution pour s’amuser en famille ou entre amis et c’est prévu pour cet automne.

Bref, vous l’avez compris, Ultra Mega Xtra Party Challenge sortira à l’automne 2022 sur Switch.