FunFit musclera votre jeu sur Switch en 2022

FunFit remporte probablement le prix du teaser le plus surprenant de cet AG French Direct. Le studio BreakFirst que l’on connait pour sa gamme Instant Sports reviendra une nouvelle fois sur Switch en 2022.

FunFit pour devenir Ultra Mega Xtra musclés

Il faut avouer que le début du teaser nous feinte bien avec ses gros muscles mais rassurez-vous, FunFit porte bien son nom malgré ce que son fameux Coach peut dire. S’il s’agit bien d’un jeu destiné à vous faire faire du sport, il n’est pas là pour se prendre au sérieux pour autant. Pas de coach ou d’interface aseptisés pour donner l’impression que c’est un programme d’entraînement sérieux, on est ici pour s’amuser.

Ainsi le jeu propose des enchaînements de mini-jeux courts et déjantés qui rappellent forcément un peu les WarioWare, en nettement plus physique donc. On en voit un très court exemple en fin de vidéo avec le jeu du papier-toilette déroulé par un chat (même si on rappelle que notre rédaction est plutôt Team Doggos).

FunFit sortira en 2022 exclusivement sur Nintendo Switch.