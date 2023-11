Prince of Persia Remake : Le développement semble enfin avancer selon Ubisoft

Pour fêter le vingtième anniversaire de cet épisode, Ubisoft a donné des nouvelles du remake en voulant se montrer rassurant. En mai dernier, on apprenait que l’équipe de Montréal avait utilisé une pincée des sables du temps pour revenir en arrière puisque le développement avait repris de zéro depuis le changement de studio, ce qui laissait entendre que le projet ne sortirait pas avant quelques années. Aujourd’hui, Ubisoft est en mesure de nous dire qu’après des mois de travail, le remake semble être sur de bons rails :

On a donc hâte de voir à quoi ce projet va maintenant ressembler, même s’il faudra se montrer patient jusqu’à la prochaine fois où il sera montré au public. En attendant, on pourra toujours se consoler avec la sortie de Prince of Persia: The Lost Crown le 18 janvier 2024 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, qui semble avoir toutes les cartes en main pour relancer l’intérêt autour de la saga.

As you know, the passionate team at @UbisoftMTL is reimagining this legendary story, and we are glad to announce today that the project has passed an important internal milestone and development is progressing.

We look forward to sharing more in the future!

— Prince of Persia™ (@princeofpersia) November 21, 2023