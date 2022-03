Ubisoft : Un gros show serait prévu autour de l’E3, avec des nouveaux Prince of Persia et Immortal Fenyx Rising ?

La tenue de l’E3 est encore indécise pour le moment, mais on sait que le Summer of Gaming aura bien lieu, avec des tas d’annonces à prévoir tout au long de l’été. Et si Electronic Arts fera l’impasse sur une conférence cette année, il se pourrait qu’Ubisoft ne suive pas le même chemin. C’est du moins ce qu’affirme Tom Henderson, insider désormais réputé, qui déclare dans un nouvel article publié sur Xfire que l’éditeur français était en train de préparer une grosse prise de parole, avec pas moins d’une vingtaine de titres qui seraient en développement.

Un Prince of Persia 2D dans les tuyaux ?

Si Henderson ne se risque pas à dire que tout le line-up sera présenté prochainement, il affirme que beaucoup de jeux pourraient faire parler d’eux dans les prochaines semaines. Selon lui, Ubisoft pensait à organiser un show avant l’E3, afin de ne pas être noyé au milieu de toutes les autres annonces de l’été, mais il est possible que les récents événements dans le monde aient changé cela (rappelons qu’Ubisoft possède des bureaux à Kyiv).

Henderson a ensuite listé toutes les annonces potentielles, et si on retrouve évidemment des titres comme Skull & Bones ou même le remake de Splinter Cell (cela semble être encore un peu tôt), on remarque quelques informations inédites, à prendre avec beaucoup de pincettes.

Il déclare dans un premier temps qu’un nouvel opus d’Immortal Fenyx Rising serait en développement, et plus précisément en préproduction, ce qui veut dire que la date de sortie serait encore lointaine.

Henderson revient aussi sur la rumeur d’Assassin’s Creed Rift, qui devrait, selon ses sources, s’orienter vers une sortie en début d’année 2023. Il évoque également The Crew 3, qui est l’objet de nombreuses rumeurs depuis des années, et qui est actuellement connu sous le nom de code Project Orlando.

Mais le plus étonnant, c’est sa déclaration concernant un nouveau Prince of Persia. Non, on ne parle pas du remake, qui devrait logiquement se montrer cette année, mais bien d’un tout nouvel opus qui prendrait une direction 2,5, et qui serait inspiré par Ori. Il précise qu’Ubisoft Montpellier serait lié au projet.

Encore une fois, ne prenez pas tout cela pour acquis, et on patientera sagement jusqu’à une annonce officielle de la part d’Ubisoft.