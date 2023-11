Ubisoft Massive annonce qu’Avatar Frontiers of Pandora est passé Gold, le jeu n’aura pas de retard et donne des détails sur sa version PS5

C’est une étape importante dans la vie d’une production vidéoludique, le statut Gold, autrement dit, le développement d’un jeu vidéo qui atteint sa conclusion. Cela est même devenu en quelque sorte une tradition ces dernières années puisque désormais quasiment toutes les productions d’envergure (AA ou AAA) annoncent ce passage à la version finale dans un message sur les réseaux sociaux, d’une part pour rassurer les futurs joueurs et joueuses mais aussi les investisseurs pouvant craindre d’éventuels reports de dernière minute.

We're extremely proud to share that #AvatarFrontiers has gone GOLD! We can't wait for you all to explore the alluring world of Pandora with all of its beauty and danger.

The game is out December 7. pic.twitter.com/QfrE4HqBtm

— Massive Entertainment – A Ubisoft Studio 🎮 (@UbiMassive) November 13, 2023