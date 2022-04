Two Point Campus : La rentrée attendra finalement le 9 août prochain

Two Point Campus nous avait promis une sortie en mai prochain, mais SEGA et Two Point Studios ont décidé de revoir leurs plans. On apprend aujourd’hui que le jeu est décalé de quelques mois afin d’être peaufiné, mais histoire de se faire un peu pardonner, l’éditeur et le studio nous fournissent aujourd’hui une longue vidéo qui revient sur les coulisses du développement, en plus de quelques séquences de gameplay.

Le campus ouvre ses portes durant l’été

N’attendez donc plus Two Point Campus pour le 17 mai, puisque le jeu sortira finalement le 9 août sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre sera aussi directement compris dans le Xbox Game Pass.

Une attente d’un peu moins de trois mois qui va permettre au studio de véritablement peaufiner son simulateur loufoque de vie universitaire, qui promet d’être aussi déjanté que ne l’était Two Point Hospital. Cette vidéo met en avant certains des cours qui seront proposés sur ce campus pas comme les autres, et on peut voir que les possibilités de création et de gestion seront nombreuses.

Il faudra attendre le 9 août pour découvrir tout cela de nous-même.