Two Point Campus : Un bon jeu de gestion universitaire ? Notre test en vidéo

C’est la rentrée ! Enfin pas de panique, seulement dans Two Point Campus. Après un Two Point Hospital réussi, Sega et Two Point Studios nous ramènent sur les bancs de la fac afin de gérer notre propre campus universitaire, et pas n’importe lequel. Entre salles de classe au design loufoque, cours spécialisés bien éloignés du cursus traditionnel, et le traditionnel chaos dans les couloirs, cet établissement créé à votre goût vous réservera bien des surprises.

Après vous avoir livré notre test complet à l’écrit, voici notre test vidéo avec nos propres captures. On vous explique ainsi les forces et les faiblesses de ce nouvel épisode, histoire de voir si le gestion d’université est faite pour vous ou non.

Two Point Campus est disponible sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est aussi directement compris dans le Xbox Game Pass.