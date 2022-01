Two Point Campus sortira le 17 mai sur PC, consoles et le Xbox Game Pass

Plusieurs mois après avoir dévoilé une première bande-annonce ainsi qu’un peu de gameplay lors du Summer Game Fest et de l’IGN Expo 2021, Two Point Campus a partagé un nouveau trailer officialisant son arrivée le 17 mai prochain sur PC et consoles. Le titre sera également disponible day one sur le Xbox Game Pass (PC et Console).

Les précommandes sont ouvertes… sauf sur Switch !

En plus de partager cette information, Two Point Games et SEGA ont profité de l’occasion pour lancer l’ouverture des précommandes sur toutes les plateformes… excepté la Nintendo Switch pour le moment. Les joueurs et les joueuses qui craqueront en avance pour la nouvelle production des créateurs de Two Point Hospital recevront trois items in-game spécifiques : la Topiaire en « U », la Fontaine de Savoir et la Perle de Sagesse.

Ceux et celles qui opteront pour la version physique sur consoles auront eux/elles droit à une carte du campus dépliable, un prospectus universitaire et un emballage exclusif. Notez aussi que, en vous inscrivant au County Pass sur le site officiel du jeu de gestion, vous recevrez une autre récompense in-game, les Toilettes dorées.

Rendez-vous d’ici un peu moins de quatre mois pour découvrir ce que nous réserve Two Point Campus sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.