Comment gagner de l’argent facilement – Two Point Campus

Sorti depuis le 9 août dernier sur PC et consoles, Two Point Campus vous plongera dans l’univers scolaire. Après avoir soigné de nombreux patients dans Two Point Hospital, place cette fois à l’éducation. Ne vous attendez pas à des cours barbants, la patte humoristique est toujours bel et bien là.

Profitant de sa sortie toute récente, nous allons vous indiquer via ce guide le meilleur moyen pour obtenir de l’argent facilement car, oui, il s’agira là du passage obligé pour mener à bien tous vos objectifs dans Two Point Campus.

Construire une résidence étudiante

Il doit s’agir d’un automatisme de votre part. Après avoir construit le minimum requis, c’est à dire un amphithéâtre et une salle spécialisée en fonction de votre domaine d’éducation, vous allez devoir très rapidement construire une résidence étudiante.

En effet, cela vous rapportera énormément d’argent via les frais de scolarité et vous permettra d’avoir une manne financière dès le début.

Ne pas tout construire trop rapidement

Au risque d’être ruiné très rapidement, construire de trop nombreux bâtiments en début de jeu, sans avoir assez d’étudiants pour financer votre école, risque fort de vous mettre dans une situation financière peu enviable.

Un conseil : construisez uniquement le strict minimum. Jetez un œil aux objectifs à remplir, construisez uniquement les bâtiments demandés (sans oublier la résidence étudiante, des toilettes et une salle d’eau) et construisez le reste au fur et à mesure.

Ne pas négliger les distributeurs et snacks

Peu onéreux, les distributeurs vous permettront, en plus de soulager la faim d’aliments et de boissons de vos étudiants, de gagner un petit peu d’argent à chaque passage. Malgré une maintenance régulière, ils vous rapporteront plus d’argent qu’ils vous en coûtera.

De même pour les comptoirs snacks, même si vous allez devoir embaucher un assistant, ils seront indispensables ! Privilégiez les snacks sains, vos étudiants n’en seront que plus reconnaissants.

Eviter au maximum d’emprunter de l’argent

Dans Two Point Campus, vous aurez la possibilité d’emprunter de l’argent. Plus vous empruntez, plus le taux d’intérêt sera élevé et plombera votre budget mensuel. Même si un emprunt peut vous sortir d’une galère, il s’agit souvent d’une fausse bonne idée.

En effet, si votre budget a déjà fait faillite, emprunter de l’argent risque bien de vous enfoncer encore plus. Il faut utiliser cette possibilité à bon escient, notamment si votre budget global est positif et que vous vous retrouvez dans le rouge après la construction d’un nouveau bâtiment dans le but de prospérer d’avantage.

Profitez des bonus d’expérience des étudiants

Chaque étudiant vous permettra de gagner de l’argent en fin de mois grâce à ses gains de niveaux. En effet, après avoir étudié, vos étudiants gagneront des niveaux et cela vous permettra de gagner de l’argent.

N’hésitez pas à former vos pédagogues au maximum, ne négligez pas également la bibliothèque et augmentez le plus possible le prestige de vos bâtiments (et de votre école en général) pour maximiser ces gains.

Embaucher du personnel peu qualifié

Cela peut être paradoxal avec le précédent item mais plus un personnel est qualifié au départ, plus il vous coûtera cher tous les mois. Après avoir débloqué la salle de formation, profitez de cette dernière pour envoyer votre personnel peu qualifié pour faire grandir ses compétences et, ainsi, profitez d’une bien meilleure efficience sur le terrain.

La formation vous permettra de débloquer de nouvelles compétences, que ce soit pour les pédagogues, concierges ou assistants mais également de renforcer des compétences déjà acquises.

Pour rappel, Two Point Campus est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à jeter un œil à notre test vidéo.