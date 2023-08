Two Point Campus accueillera son prochain DLC intitulé Medical School le 17 août

Après avoir quitté le Xbox Game Pass le 31 juillet dernier, emportant avec lui les diplômés (ou non) de chez Xbox, tout en vous proposant de copier votre sauvegarde vers Steam si vous en avez envie, Two Point Campus célèbre actuellement son premier anniversaire en proposant de vastes promotions étalées dans le temps, et ce sur toutes les plateformes, histoire qu’un plus grand nombre puisse profiter de ce nouvel opus toujours aussi complet et déjanté, comme nous avons pu vous le confirmer lors de notre test l’été dernier.

En effet, Two Point Campus est à retrouver à moitié prix sur Steam jusqu’au 11 août, tandis que le même rabais est disponible sur Xbox Series X|S jusqu’au 7 août et sur PlayStation 4 et 5 jusqu’au 16 août prochain. Mais le jeu décide de célébrer à sa façon sa première bougie en nous proposant donc un tout nouveau DLC majeur, censé nous former pour exercer dans les couloirs froids et immaculés d’hôpitaux, rappelant aux connaisseurs les heures de gloire des précédents titres du genre.

Pilule bleue ou pilule rouge ?

Au programme de cette nouvelle extension de Two Point Campus suivant Space Academy et School Spirits, respectivement sortis en décembre 2022 et en mars dernier, 3 nouveaux emplacements sur le campus Two Point, 2 nouveaux cours avec 6 salles de soins et autant de nouvelles maladies, comme par exemple la clinique crânienne et son étonnant Gratte-Tête, le cabinet de Psychiatrie et son canapé beaucoup moins stressant, mais aussi de nombreuses maladies qui font leur retour comme les classiques Doulueurs à la tête.

On retrouvera aussi de nouveaux archétypes d’étudiants et plus de 60 nouveaux objets. Evitez de vous faire dépasser par les afflux d’urgence, maintenez en état vos machines pour éviter qu’elles ne brûlent, chassez les fantômes de vos patients décédés et équipez-vous d’héliports pour mieux organiser votre campus.

Les trois nouveaux lieux à découvrir sont les suivants :

Pointy Pick : la vie dans les montagnes est extrêmement belle, mais elle est aussi extrême, avec d’innombrables chutes abruptes et absolument aucune installation médicale. Construisez une faculté de médecine et aidez la Fondation Bigfoot à soutenir les montagnes Pointy, tandis que vous pourrez retrouver un certain Bartholomew F. Yeti…

Enfilez votre blouse, Two Point Campus: Medical School sera disponible dès le 17 août prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch au prix de 9,99€ hors promotion. Précommandez sur PC et Xbox pour obtenir un rabais de 10%, réduction qui sera disponible sur PlayStation et Nintendo Switch pendant une semaine à la sortie du DLC.