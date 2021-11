Twelve Minutes arrivera en décembre sur PS4, PS5 et Nintendo Switch

Le thriller interactif d’Annapurna et Nomada a su marquer les sorties de cet été grâce à une histoire riche et des twists qui ont lancé de nombreux débats entre les joueurs et joueuses. Twelve Minutes s’apprête à bientôt élargir ce public en abandonnant son statut d’exclusivité console Xbox.

La boucle temporelle s’invite chez PlayStation et Nintendo

L’éditeur a annoncé que Twelve Minutes allait bientôt débarquer sur PS4, PS5 et Nintendo Switch, à savoir le 7 décembre prochain. Le titre était jusqu’ici disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series, notamment via le Xbox Game Pass.

Pour rappel, Twelve Minutes propose une intrigue qui met en scène un couple, dont les personnages sont doublés par Daisy Ridley et James McAvoy, qui sera coincé dans une boucle temporelle de 12 minutes, avec une mort inévitable en chemin. Le protagoniste doit alors essayer de comprendre comment survivre et protéger sa compagne d’un mystérieux assassin, interprété par Willem Dafoe.

Pour en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test complet du jeu.