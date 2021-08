12 Minutes présente sa boucle temporelle avec son trailer de lancement

Même s’il n’était pas vraiment présent lors de la dernière présentation d’Annapurna Interactive, 12 Minutes (ou Twelve Minutes) est sans aucun doute le jeu événement à venir pour l’éditeur. Fort d’un casting composé de stars hollywoodiennes, le titre a souvent intrigué par son concept intriguant, et il nous montre à nouveau tout ce qu’il aura à nous offrir avec un trailer de lancement.

Un dernier coup d’oeil avant d’entrer dans la boucle

Cette nouvelle bande-annonce reprend donc les bases et explique ce qui nous attend dans le jeu, avec l’histoire d’un couple où l’homme va se retrouver coincé au sein d’une boucle temporelle, avec des mystères qui ne cessent de s’entremêler et un troisième personne qui joue les trouble-fêtes.

Pour ajouter encore un peu plus de plus-value à cet thriller, on aura donc droit à la présence de James McAvoy, Daisy Ridley et William Dafoe au casting vocal du jeu.

12 Minutes sera disponible dès le 19 août sur PC, Xbox One et Xbox Series, et sera directement inclus dans le Xbox Game Pass.