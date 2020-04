saints row the third remastered

Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Saints Row: The Third – The Full Package. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Billets à gogo

Tu as terminé « Hold-up qui… », mais tu t’es fait choper…

Tu as terminé « Hold-up qui… », mais tu t’es fait choper… Le grand saut

Tu as terminé « Libre… en chute libre » et atterri à Steelport avec un 9.0 des Belges.

Tu as terminé « Libre… en chute libre » et atterri à Steelport avec un 9.0 des Belges. On prend le pouvoir

Tu as terminé toutes les missions d’introduction de « Contrôle de la ville » de Pierce.

Tu as terminé toutes les missions d’introduction de « Contrôle de la ville » de Pierce. Défense de la tour

Tu as terminé l’acte 1, tué Phillipe Loren et gardé la tour.

Tu as terminé l’acte 1, tué Phillipe Loren et gardé la tour. Badaboum

Tu as terminé l’acte 1, tué Phillipe Loren et détruit la tour.

Tu as terminé l’acte 1, tué Phillipe Loren et détruit la tour. La croisière s’éclate

Tu as terminé « Le bateau de putes » et as décidé du sort des putes. Classe, non ?

Tu as terminé « Le bateau de putes » et as décidé du sort des putes. Classe, non ? I love Nyte Blayde

Tu as terminé « La foire aux STAG » et décidé du sort de Josh Birk. Pourvu que ce soit judicieux.

Tu as terminé « La foire aux STAG » et décidé du sort de Josh Birk. Pourvu que ce soit judicieux. tuer-deckers.exe

Tu as terminé ‘http://deckers.mourir’, 01110011011001010110100101101110.

Tu as terminé ‘http://deckers.mourir’, 01110011011001010110100101101110. Touché coulé

Tu as terminé l’acte 2 et détruit le Thermopyles, mais le combat n’est pas fini.

Tu as terminé l’acte 2 et détruit le Thermopyles, mais le combat n’est pas fini. Gang de zombies

Tu as terminé « Attaque de zombies ». Quelqu’un a parlé de cerveaaaaaauuuux ?

Tu as terminé « Attaque de zombies ». Quelqu’un a parlé de cerveaaaaaauuuux ? Murderbrawl 31

Tu as terminé « Murderbrawl XXXI », le masque de Killbane. Qu’as-tu fait ?

Tu as terminé « Murderbrawl XXXI », le masque de Killbane. Qu’as-tu fait ? Le Temple maudit

Tu as terminé l’acte 3 d’une façon. Cyrus Temple est un homme mort.

Tu as terminé l’acte 3 d’une façon. Cyrus Temple est un homme mort. Mars attaque

Tu as terminé l’acte 3 d’une autre façon. Le général Killbane est mort.

Tu as terminé l’acte 3 d’une autre façon. Le général Killbane est mort. La ville est à nous

Tu as pris le contrôle de l’intégralité du quartier de Downtown pour les Saints.

Tu as pris le contrôle de l’intégralité du quartier de Downtown pour les Saints. Les rois du quartier

Tu as pris le contrôle de l’intégralité du quartier de New Colvin pour les Saints.

Tu as pris le contrôle de l’intégralité du quartier de New Colvin pour les Saints. Main basse sur Stanfield

Tu as pris le contrôle de l’intégralité du quartier de Stanfield pour les Saints.

Tu as pris le contrôle de l’intégralité du quartier de Stanfield pour les Saints. La conquête

Tu as pris le contrôle de l’intégralité du quartier de Carver Island pour les Saints.

Tu as pris le contrôle de l’intégralité du quartier de Carver Island pour les Saints. Les seigneurs de Steelport

Tu as pris le contrôle de l’intégralité de la ville de Steelport.

Tu as pris le contrôle de l’intégralité de la ville de Steelport. Assurance tous risques

Tu as terminé toutes les instances de Fraude à l’assurance.

Tu as terminé toutes les instances de Fraude à l’assurance. Emballez, c’est pesé

Tu as terminé toutes les instances de Trafic.

Tu as terminé toutes les instances de Trafic. Apocalypse totale

Tu as terminé toutes les instances d’Assaut hélico.

Tu as terminé toutes les instances d’Assaut hélico. Annihilation

Tu as terminé toutes les instances de Chaos.

Tu as terminé toutes les instances de Chaos. Taxi !

Tu as terminé toutes les instances d’Escorte.

Tu as terminé toutes les instances d’Escorte. Mac de luxe

Tu as terminé toutes les instances de Mac à dames.

Tu as terminé toutes les instances de Mac à dames. Le baptême du feu

Tu as terminé toutes les instances de Traînée ardente.

Tu as terminé toutes les instances de Traînée ardente. Vers la lumière

Tu as terminé toutes les instances d’Ange gardien.

Tu as terminé toutes les instances d’Ange gardien. Merci les tanks

Tu as terminé toutes les instances de Chaos tank.

Tu as terminé toutes les instances de Chaos tank. Gladiateur

Tu as terminé toutes les instances de Professor Genki’s Super Ethical Reality Climax.

Tu as terminé toutes les instances de Professor Genki’s Super Ethical Reality Climax. Accro

25 % des objets trouvés. Drogue, sexe, cash et célébrité… Y’a que ça de vrai !

25 % des objets trouvés. Drogue, sexe, cash et célébrité… Y’a que ça de vrai ! Totalement accro

100 % des objets trouvés. Drogue, sexe, cash et célébrité… Y’a que ça de vrai !

100 % des objets trouvés. Drogue, sexe, cash et célébrité… Y’a que ça de vrai ! Tête brûlée

Tu as terminé ton premier défi. C’était bien un défi, non ?

Tu as terminé ton premier défi. C’était bien un défi, non ? La totale

Tu as terminé tous les défis. Bravo !

Tu as terminé tous les défis. Bravo ! Casse-noisettes

Tu as réalisé ta première attaque Bijoux de famille et Dans l’entrejambe. Ça doit faire mal…

Tu as réalisé ta première attaque Bijoux de famille et Dans l’entrejambe. Ça doit faire mal… Égalité des sexes

Tu as joué pendant 2 heures en tant qu’homme et en tant que femme. Le crime n’a pas de genre.

Tu as joué pendant 2 heures en tant qu’homme et en tant que femme. Le crime n’a pas de genre. En voiture, Simone !

50 véhicules détournés. Les Dukes seraient fiers de toi.

50 véhicules détournés. Les Dukes seraient fiers de toi. Je t’aime, moi non plus

Tu as vanné ou complimenté 50 membres de gang. Manière douce ou manière forte ?

Tu as vanné ou complimenté 50 membres de gang. Manière douce ou manière forte ? À la Magellan

Tu as exploré tous les quartiers de Steelport. La planète n’a plus de secrets pour toi.

Tu as exploré tous les quartiers de Steelport. La planète n’a plus de secrets pour toi. Amour vache

Tu as tué 50 brutes alors qu’elles voulaient juste un câlin.

Tu as tué 50 brutes alors qu’elles voulaient juste un câlin. Trop de la balle

Tu as acheté ta première amélioration.

Tu as acheté ta première amélioration. Boyz in the housse

Tu as tué 1 000 membres de gang.

Tu as tué 1 000 membres de gang. Armes fatales

Tu as amélioré une arme dans chaque emplacement, par le pouvoir de Saints Row !

Tu as amélioré une arme dans chaque emplacement, par le pouvoir de Saints Row ! Pimp ma planque

Tu as amélioré un bastion intégralement.

Tu as amélioré un bastion intégralement. Brigade antigang

Tu as détruit toutes les opérations gang.

Tu as détruit toutes les opérations gang. Accro du ghetto

Tu as joué plus de 30 heures à SR3. Pourquoi arrêter en si bon chemin ?

Tu as joué plus de 30 heures à SR3. Pourquoi arrêter en si bon chemin ? Pendaison de crémaillère

Tu as terminé « Que la fête commence » et obtenu la 1ère habitation des Saints à Steelport.

Tu as terminé « Que la fête commence » et obtenu la 1ère habitation des Saints à Steelport. Trop la classe

Tu as tué 25 membres de gang avec le pénétrateur et le pet en boîte.

Tu as tué 25 membres de gang avec le pénétrateur et le pet en boîte. J’en fais des caisses

Tu as tuné 10 véhicules.

Tu as tuné 10 véhicules. Tout est permis

Tu as éliminé toutes les cibles Tueur à gages et sauvé des millions de vies… Peut-être.

Tu as éliminé toutes les cibles Tueur à gages et sauvé des millions de vies… Peut-être. Robin des voies

Tu as volé et livré toutes les cibles de Vol de véhicules.

Tu as volé et livré toutes les cibles de Vol de véhicules. À point

Tu as fait griller 50 piétons avec le lance-flammes de la Genkimobile. Miam !

Tu as fait griller 50 piétons avec le lance-flammes de la Genkimobile. Miam ! Lâche-moi

Tu as détruit 5 véhicules de poursuite et évité que le professeur Genki ne s’énerve.

Tu as détruit 5 véhicules de poursuite et évité que le professeur Genki ne s’énerve. Atterrissage en douceur

Tu as atterri aux pieds de Big Joe Magarac.

Tu as atterri aux pieds de Big Joe Magarac. Chatte sur un toit brûlant

Tu as tué toutes les mascottes dans le Cieux ardents du Panda triste.

Tu as tué toutes les mascottes dans le Cieux ardents du Panda triste. En feu

Tu as traversé tous les anneaux dans le Cieux ardents du Panda triste.

Tu as traversé tous les anneaux dans le Cieux ardents du Panda triste. L’heure du miam

Tu as jeté 5 mascottes dans l’eau dans Apocalypse Genki.

Tu as jeté 5 mascottes dans l’eau dans Apocalypse Genki. Meurtre dans la jungle

Tu as terminé les deux instances de Apocalypse Genki. Bienvenue en enfer.

Tu as terminé les deux instances de Apocalypse Genki. Bienvenue en enfer. Haine à la laine

Tu as détruit une souris avec une pelote de laine géante.

Tu as détruit une souris avec une pelote de laine géante. C-C-C-Combo Breaker

Tu as fait 150 000 $ de dégâts dans un unique combo de Pelote de Chatte sexy.

Tu as fait 150 000 $ de dégâts dans un unique combo de Pelote de Chatte sexy. Champion du Genkibowl

Tu es champion de Genkibowl !

Tu es champion de Genkibowl ! Je fais mes propres cascades.

Atterrir sur la cible de parachute dans la scène de sauvetage.

Atterrir sur la cible de parachute dans la scène de sauvetage. Premier contact

Tu as abattu tous les vaisseaux dans la scène de poursuite. Ça va nous coûter un bras, tu sais !

Tu as abattu tous les vaisseaux dans la scène de poursuite. Ça va nous coûter un bras, tu sais ! Antisocial

Tu as tué 15 caméramans dans une scène d’action parce que tu étais trop dans ton rôle.

Tu as tué 15 caméramans dans une scène d’action parce que tu étais trop dans ton rôle. Xenaphobe

Tu as tué Space Brutina au cours d’une bataille épique dans le hangar.

Tu as tué Space Brutina au cours d’une bataille épique dans le hangar. Lumières ! Caméra ! Action !

Tu as trouvé tous les claps cachés en coulisses.

Tu as trouvé tous les claps cachés en coulisses. On explose tout !

Tu as tué 35 amazones de l’espace avec ton pistolet laser.

Tu as tué 35 amazones de l’espace avec ton pistolet laser. Princesse guerrière

Tu as tué 7 amazones de l’espace avec des attaques rapprochées.

Tu as tué 7 amazones de l’espace avec des attaques rapprochées. La revanche du navigateur

Tu as détruit 10 vaisseaux ennemis avec l’Aegan sous les feux des projecteurs.

Tu as détruit 10 vaisseaux ennemis avec l’Aegan sous les feux des projecteurs. Fais des tonneaux !

Tu as réalisé les 3 cascades de véhicule avec l’Aegan.

Tu as réalisé les 3 cascades de véhicule avec l’Aegan. Star de seconde zone

Tu as terminé les 3 missions de « Gangsters dans l’espace ». C’est dans la boîte !

Tu as terminé les 3 missions de « Gangsters dans l’espace ». C’est dans la boîte ! Roi de la bagarre

Tu as vaincu 15 ennemis à Technically Legal en utilisant uniquement des attaques rapprochées.

Tu as vaincu 15 ennemis à Technically Legal en utilisant uniquement des attaques rapprochées. Ennemi public n°1

Les barrages routiers ne te posent pas de problème. Jimmy est heureux grâce à toi.

Les barrages routiers ne te posent pas de problème. Jimmy est heureux grâce à toi. Code Johnny

Tu as terminé la mission « Code Johnny ».

Tu as terminé la mission « Code Johnny ». Par tout l’essaim

Tu as fait risquer un joli petit choc anaphylactique à 25 fans.

Tu as fait risquer un joli petit choc anaphylactique à 25 fans. Dard-dard

Tu as détruit 5 véhicules de la Garde de Steelport. On peut tromper mille fois…

Tu as détruit 5 véhicules de la Garde de Steelport. On peut tromper mille fois… Tour de farce

Tu as terminé la mission « Tour de farce ».

Tu as terminé la mission « Tour de farce ». Excellent comestible !

Tu as descendu un hélicoptère avec une boule de feu Saints Flow.

Tu as descendu un hélicoptère avec une boule de feu Saints Flow. Envoie les clones

Tu as tué une brute à mains nues (avec l’aide d’un Saints Flow).

Tu as tué une brute à mains nues (avec l’aide d’un Saints Flow). Johnnyguard

Tu as évité à Johnny Tag de subir des dégâts au sommet du Magarac Bridge.

Tu as évité à Johnny Tag de subir des dégâts au sommet du Magarac Bridge. Le monstre gentil

Tu as terminé les 3 missions « Le problème avec les clones… ». Vive les barres de pole dancing !

