Overcooked! All You Can Eat présente ses options d’accessibilité dans une nouvelle vidéo

La compilation Overcooked! All You Can Eat regroupera sur PS5 et Xbox Series X |S les deux premiers opus de la série, en plus des DLC sortis jusqu’ici. Aujourd’hui, Team 17 nous montre que le jeu aura droit à des options d’accessibilité en plus via une nouvelle vidéo.

Un jeu plus accessible

Le mode Assist permettra ainsi d’enlever un peu de stress à vos parties, si vous ne parvenez pas à gérer la difficulté de base du titre. Vous aurez alors plus de temps pour cuisiner, tout en obtenant plus de points pour chaque plat envoyé.

Des options d’accessibilités seront intégrées pour faciliter la lecture de ceux qui souffrent de dyslexie, et des marqueurs au sol permettront de différencier les chefs pour les joueurs qui ne perçoivent pas les couleurs. Une bonne initiative que l’on espère voir dans de plus en plus de jeux.

Overcooked! All You Can Eat sortira à la fin de l’année sur PS5 et Xbox Series X |S.