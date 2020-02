Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Granblue Fantasy: Versus. Cela vous permettra d’obtenir le platine et donc le 100% sur PlayStation 4. Il y a un total de 50 trophées à débloquer.

Le Gran Bleu

Obtenir tous les trophées.

Terminer le tutoriel du mode RPG.

Terminer les quêtes principales de la partie 1 du mode RPG.

Terminer les quêtes principales de la partie 2 du mode RPG.

Terminer les quêtes principales de la partie 3 du mode RPG.

Terminer les quêtes principales de la partie 4 du mode RPG.

Terminer les quêtes principales de la partie 5 du mode RPG.

Terminer les quêtes principales de l’épilogue du mode RPG.

Débloquer la quête principale de la partie ∅ du mode RPG.

Obtenir une arme de Vyrn (♪) dans le mode RPG.

Obtenir l’Épée de Chevalier Maxima.

Découvrir la Tour de Bab-il dans le mode RPG.

Rejoindre un bureau des requêtes (en ligne) et terminer une quête.

Utiliser les filtres dans le mode RPG pour rechercher une quête puis la terminer.

Terminer une quête avec un 2e joueur comme partenaire.

Défaire 50 poisseux.

Participer 30 fois à la loterie.

Vaincre l’IA avec un niveau de difficulté « Normal » au minimum en mode Versus.

Terminer le mode Arcade.

Utiliser l’enregistrement dans le mode Entraînement.

Terminer les combats préparatoires.

Gagner un combat en ligne.

Enregistrer une rediffusion d’un de vos combats.

Utiliser un sticker, une emote ou une phrase prédéfinie en ligne.

Terminer toutes les missions de bases dans le mode Challenge.

Terminer la section « Compétences » pour un personnage dans le mode Challenge.

Terminer 10 défis de la section « Combos » dans le mode Challenge.

Terminer la section « Match-ups » pour un personnage dans le mode Challenge.

Visionner une cinématique du mode RPG dans le mode Galerie.

Débloquer toutes les entrées de « Personnages » et « Termes » dans l’encyclopédie.

Modifier et sauvegarder votre profil ou votre avatar.

Exécuter des compétences 100 fois en utilisant les commandes avancées.

Exécuter un Ogi 100 fois.

Exécuter un Kaiho Ogi 100 fois.

Vaincre un adversaire avec un Kaiho Ogi 10 fois.

Réussir une esquive ou un dash spécial 100 fois.

Toucher un adversaire avec des attaques overhead 100 fois.

Réussir une projection sur un adversaire 100 fois.

Invoquer Proto-Bahamut 10 fois en combat.

Invoquer Arès 10 fois en combat.

Utiliser « Le pique, c’est chic ! » 10 fois en combat.

Congeler l’adversaire 10 fois en combat.

Pétrifier l’adversaire 10 fois en combat.

Réussir un « Tombé » 10 fois en combat.

Piétiner l’adversaire 10 fois en combat.

Invoquer Yggdrasil 10 fois en combat.

Attaquer avec Momo 10 fois en combat.

Utiliser la lance d’Arvess 10 fois en combat.

Utiliser la grande faux Grynoth 10 fois en combat.

Dépenser un total de 100 000 rupis.

