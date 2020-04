Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Deliver Us The Moon. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Le meilleur de l’humanité

Récupérer tous les trophées de Deliver Us The Moon

Récupérer tous les trophées de Deliver Us The Moon Merveille cosmique

Lire toutes les parutions de la bande dessinée Moonman

Lire toutes les parutions de la bande dessinée Moonman Analyse environnementale – Partie I

Terminer un profil de dossier d’astroutil

Terminer un profil de dossier d’astroutil Analyse environnementale – Partie II

Terminer 3 profils de dossier d’astroutil

Terminer 3 profils de dossier d’astroutil Analyse environnementale – Partie III

Terminer 7 profils de dossier d’astroutil

Terminer 7 profils de dossier d’astroutil Analyse environnementale – Partie IV

Terminer 10 profils de dossier d’astroutil

Terminer 10 profils de dossier d’astroutil Apprendre à écouter

Récupérer un journal audio

Récupérer un journal audio Prêtez-leur vos oreilles

Récupérer tous les journaux audio

Récupérer tous les journaux audio Le premier d’une longue série de plats

Récupérer une information analysable

Récupérer une information analysable L’observateur et l’observé

Récupérer toutes les informations analysables

Récupérer toutes les informations analysables Le témoin

Voir un hologramme

Voir un hologramme Nos actes de vies résonnent dans l’éternité

Voir tous les hologrammes

Voir tous les hologrammes À bout de souffle

Trouver de l’oxygène alors que la mort semble inévitable

Trouver de l’oxygène alors que la mort semble inévitable Astronome

Survivre dehors pendant 30 minutes

Survivre dehors pendant 30 minutes Houston, on a eu un problème

Oublier votre entraînement

Oublier votre entraînement Tu me fais tourner la tête

Faire tourner rond le monde

Faire tourner rond le monde Objectif Lune

Dire adieu à sa planète natale

Dire adieu à sa planète natale Juste à temps

Atteindre la Taurus V avec quelques secondes restantes

Atteindre la Taurus V avec quelques secondes restantes Asseyez-vous

S’asseoir dehors pour admirer la vue

S’asseoir dehors pour admirer la vue Une lumière au bout du tunnel

Vérifier la MPT avant de s’échapper d’un titan croulant

Vérifier la MPT avant de s’échapper d’un titan croulant Ours lunaire

Si seulement Kathy pouvait voir ça

Si seulement Kathy pouvait voir ça Souvenez-vous de moi

Réussir à passer les échos persistants de la station lunaire Copernicus

Réussir à passer les échos persistants de la station lunaire Copernicus Le mécanicien

Se faire un ami

Se faire un ami Flammes jumelles

Réaligner les tours MPT pour reconnecter l’alimentation locale de la station lunaire

Réaligner les tours MPT pour reconnecter l’alimentation locale de la station lunaire Pas une égratignure

Sortir indemne d’un affrontement électrisant

Sortir indemne d’un affrontement électrisant Ouvrir la voie

Assurer un passage sans danger jusqu’à la source de la MPT

Assurer un passage sans danger jusqu’à la source de la MPT Parmi les étoiles

Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité

Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité Il était une fois dans le vide

Vérifier tous les liens du réseau MPT et partir pour Tombaugh

Vérifier tous les liens du réseau MPT et partir pour Tombaugh Au revoir, mon vieil ami

Emmener un compagnon de cellule en voyage sur une route rocailleuse

Emmener un compagnon de cellule en voyage sur une route rocailleuse Une lumière dans l’obscurité

Restaurer l’alimentation MPT locale d’une base abandonnée depuis longtemps

Restaurer l’alimentation MPT locale d’une base abandonnée depuis longtemps Nous a livré la Lune

Éveiller un géant endormi, sauver le monde et retrouver un vieil ami

Éveiller un géant endormi, sauver le monde et retrouver un vieil ami On me voit, on me voit plus

Trouver le rythme d’une source d’une puissance incroyable

Trouver le rythme d’une source d’une puissance incroyable L’aquanaute

Ils flottent tous ici

Si vous cherchez des astuces et des guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.