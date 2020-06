Alors que Deliver Us The Moon est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, la version Switch annoncée il y a quelques temps déjà ne verra finalement jamais le jour.

Annulation pure et simple

Nous l’apprenons de la part des développeurs eux-mêmes, cette version est tout simplement annulée. Les raisons restent vagues, l’équipe parlant de « différents facteurs » qui n’ont d’ailleurs pas été aidés par la situation causée par le virus durant ces derniers mois. Les développeurs terminent en annonçant que « d’autres missions » sont désormais en cours et qu’ils ont hâte de communiquer dessus à l’avenir. Le titre reste quant à lui disponible sur PC depuis fin 2019 et depuis quelques semaines sur Xbox One et PS4.