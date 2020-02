Deliver Us The Moon prend date sur PlayStation 4 et Xbox One

L’espace est un milieu idéal pour tout type de jeu vidéo. Simulation de vol, Survival Horror, Shooter, et même Point and Click ou simplement aventure. Un terme plutôt vaste, dans lequel on peut classer sans se mouiller un certain Deliver Us The Moon. Après une sortie encensée sur PC, celui-ci débarquera bientôt sur consoles de salon.

Atterrissage programmé sur PS4 et One

Bien que l’on aurait initialement été tenté de le classer dans la catégorie des Survival Horror, au même titre que les excellents Dead Space et Alien Isolation, puisqu’il nous propulse sur une lune déserte et angoissante, il n’en est finalement rien. Deliver Us The Moon est un titre qui, une fois n’est pas coutume, fait la part belle à la narration, sur cet astre pourtant propice à l’anxiété.

Disponible depuis le mois d’octobre 2019 sur PC, ce jeu d’aventure développé par KoekeN Interactive semble avoir conquis les joueurs, au regard de la moyenne très haute des notes qu’il a pu recevoir sur Steam. Ainsi, la nouvelle de son arrivée sur PlayStation 4 et Xbox One ne peut qu’être bonne, d’autant plus qu’il aura droit, pour l’occasion, à deux versions distinctes.

La première sera exclusivement dématérialisée, à l’instar de son édition initiale. Quant à la version Deluxe, de son petit nom, elle sera physique, et embarquera la bande sonore au format numérique, ainsi qu’un artbook inédit. Le tout sera disponible à compter du 24 avril. Une mouture Switch est aussi prévue, mais pour plus tard dans le courant de l’année 2020.