Trombone Champ : le jeu musical chaotique arrive dès aujourd’hui sur Nintendo Switch

Trombone Champ s’offre la Switch pour son anniv

Avant d’arriver aujourd’hui sur Switch, Trombone Champ est tout simplement une blague. Son créateur Dan Vecchitto s’amusant simplement de l’idée de voir un jeu de rythme comme Guitar Hero ou Rock Band mais où l’instrument serait un trombone avec les mouvements de coulisses. Puis il a eu l’idée d’utiliser la souris pour en faire un jeu PC et quatre ans de développement plus tard (oui oui) avec ses collègues de Holy Wow Studios, leur troll sortait sur Steam.

Forcément, pour minimiser les coûts, 39 des 48 chansons du jeu sont des musiques libres de droit comme la Cinquième Symphonie de Beethoven, le Danube Bleu et des hymnes nationaux. Pour pousser la blague plus loin, on retrouve des cartes à collectionner pour parodier les loot boxes et un mode scénario qui se moque des Dark Souls. Ajoutez à cela, une grosse scène de modders pour ajouter un maximum de musiques et vous obtenez une mode sur Twitch.

Évidemment, cette version Switch (vendue 12,49€) n’aura pas accès à ces mods mais pour compenser, Trombone Champ profitera des Joy-Cons. Vous pourrez au choix utiliser la capture de mouvement du contrôleur pour monter et baisser le curseur à l’écran, ou bien alors utiliser la caméra infrarouge et mimer avec votre main. Et si ça ne suffit pas, sachez que cette version ajoute aussi du multijoueur, local jusqu’à quatre.

Trombone Champ est donc disponible sur PC et Nintendo Switch.