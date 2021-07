Tribes of Midgard : Le Ragnarok commence dès aujourd’hui sur PC, PS4 et PS5

Si l’on a droit à pas mal de jeux de survie se déroulant dans l’univers de la mythologie nordique en ce moment, Tribes of Midgard débarque avec une nouvelle approche qui pourrait bien faire de nouveaux adeptes. Le titre du studio Norsfell se rappelle à notre bon souvenir avec un ultime trailer pour fêter son lancement.

Empêchez la fin du monde seul ou à plusieurs

Il est donc dès à présent possible de tenter de repousser les Géants pour protéger Yggdrasil et empêcher la fin du monde dans Tribes of Midgard. Le titre sort aujourd’hui et nous propose un mélange entre survie et action, où il faudra s’aventurer loin pour récupérer des matériaux afin de bâtir des fortifications solides pour protéger l’arbre sacré.

Récemment, le jeu a aussi présenté sa première saison, nommée The Wolf Saga, qui mettra en place de nouvelles classes et de nouveaux systèmes, comme celui des runes.

Tribes of Midgard est disponible sur PC, PS4 et PS5.