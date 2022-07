Accueil » Actualités » Tribes of Midgard sortira le 16 août sur Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

Disponible depuis l’an dernier sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, Tribes of Midgard va enfin débarquer sur les plateformes de Microsoft et Nintendo. Pour ceux et celles que ça intéresse, le jeu d’action et de survie coopératif de Norsfell et Gearbox Publishing arrivera le 16 août prochain sur Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.

Lancement de la saison 3 également prévu à cette date

En plus de faire cette annonce, les développeurs ont partagé des premières informations sur la saison 3, Inferno Saga, qui débutera à la même date, le 16 août. Considérée comme la plus grande mise à jour du titre depuis sa sortie, celle-ci introduira notamment un biome volcanique, le boss le plus redoutable du jeu, une refonte complète du mode Survie ainsi que la pêche.

Rendez-vous dans un mois pour découvrir toutes ces nouveautés dans Tribes of Midgard sur PC et consoles.