Tribes of Midgard dévoile le contenu de sa saison 1, The Wolf Saga

Tribes of Midgard s’était montré lors du Summer Game Fest pour nous apprendre sa date de sortie, et puisque l’échéance se rapproche, le jeu était de nouveau présent lors du State of Play du 8 juillet. Le studio Norsfell est ainsi venu présenter la première saison du jeu qui s’intitulera The Wolf Saga.

Un lancement sous le signe du loup

Si le mode Libre du jeu permet de repousser les géants à l’infini, le mode Saga ajoutera de nouvelles aventures à découvrir après le lancement du jeu avec de nouvelles saisons.

La première sera The Wolf Saga, qui viendra notamment ajouter du contenu en ce qui concerne le butin, mais aussi de nouvelles classes et un boss redoutable à affronter dans son antre. Cette saison introduira également les Runes, que l’on pourra équiper sur nos personnages pour profiter de divers pouvoirs, ainsi que des armes et armures, sans oublier un compagnon exclusif.

Tribes of Midgard sera disponible 27 juillet prochain sur PC, PS4 et PS5.