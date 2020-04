Trials of Mana est disponible : tout ce qu’il faut savoir

Réservé au Japon pendant près de 25 ans, Trials of Mana (alors nommé Seiken Densetsu 3) nous arrive enfin en Europe en ce 24 avril. Bien que le jeu soit disponible depuis peu en dehors du Japon via la Collection of Mana sur Nintendo Switch, la version qui nous est proposée ici est bien différente puisqu’il s’agit d’un remake en bonne et due forme.

Histoire et Gameplay

Il y a bien longtemps, la Déesse Mana forgea l’épée de Mana pour châtier les forces du mal. Une fois scellées dans 8 Pierres de Mana, la paix revint sur le royaume. Affaiblie, la Déesse se changea en arbre et sombra dans un profond sommeil. Aujourd’hui, les forces du mal semblent se réveiller et comptent bien prendre le contrôle du monde. Alors qu’une terrible guerre débute afin de déstabiliser les différents Royaumes, troublant la paix, le Mana commence à disparaître et l’Arbre Mana à se flétrir.

Choisissez votre protagoniste principal et ses deux alliés parmi 6 personnages au total, chacun ayant leurs propres raisons de parcourir le monde. Selon les héros et héroïnes sélectionnés, l’histoire ne sera pas exactement la même.

Parcourez le monde et combattez en temps réel dans cet Action-RPG dynamique. Passer d’un personnage à l’autre en combat et utilisez des compétences et magies à la volée pour vaincre vos adversaires. Faites progresser vos personnages en montant de niveaux et en débloquant de nouvelles classes, changeant vos statistiques, techniques et même votre apparence.

Configurations PC de Trials of Mana

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 (64 bits nécessaires)

Windows 7 (64 bits nécessaires) Processeur : Intel Core i3-2115C 2.0GHz / AMD Athlon II X3 455

Intel Core i3-2115C 2.0GHz / AMD Athlon II X3 455 Mémoire vive : 4 GB de mémoire

4 GB de mémoire Graphiques : AMD Radeon R5 340 (OEM) ou NVIDIA GeForce GT 740

AMD Radeon R5 340 (OEM) ou NVIDIA GeForce GT 740 DirectX : Version 11

Version 11 15 GB d’espace disque nécessaires

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 7 (64 bits nécessaires)

Windows 7 (64 bits nécessaires) Processeur : Intel Core i5-750S 2.4GHz / AMD Phenom II X4 965

Intel Core i5-750S 2.4GHz / AMD Phenom II X4 965 Mémoire vive : 6 GB de mémoire

6 GB de mémoire Graphiques : AMD Radeon R7 360X ou NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

AMD Radeon R7 360X ou NVIDIA GeForce GTX 750 Ti DirectX : Version 11

Version 11 15 GB d’espace disque nécessaires

Résumé des informations importantes

Action-RPG au gameplay dynamique

6 Personnages jouables

Composez votre propre équipe de 3 au début du jeu, ce qui influencera le déroulement de l’histoire

Un système de classes qui permet de personnaliser les personnages (statistiques, compétences, apparence, etc.)

4 modes de difficultés

Supports : PS4, Switch et PC (Steam)

Prix : environ 50€

Notez qu’une démo de Trials of Mana est disponible sur tous les supports et qu’elle permet de transférer ses données vers la version finale du titre.