Trek to Yomi et Life is Strange 2 arrivent tous les deux sur Switch

Deux jeux avec deux salles, deux ambiances, mais qui partagent aujourd’hui une même annonce. La Nintendo Switch se prépare à accueillir deux nouveaux portages qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre mais qui ont été annoncés au même moment, à savoir ceux de Trek to Yomi et de Life is Strange 2.

Deux jeux en plus pour les possesseurs Switch

Commençons par le jeu en noir et blanc, sorti depuis moins d’un an sur les autres plateformes. Trek to Yomi aura bel et bien droit à sa version Switch, comme nous l’annonce aujourd’hui Devolver avec une nouvelle vidéo. Cette nouvelle version du jeu sera disponible sur la plateforme de Nintendo le 30 janvier prochain.

Pour rappel, Trek to Yomi s’inspire des films de samouraïs traditionnels en nous racontant une grande histoire de vengeance avec un jeune samouraï qui doit protéger les siens.

Dans le cas de Life is Strange 2, on ne s’étonnera pas trop de voir une version Switch arriver étant donné que le reste de la saga a eu droit au même traitement. Cet opus nous raconte l’histoire de deux frères en cavale suite à l’apparition de pouvoirs chez le cadet, qu’il n’arrive pas à contrôler. Au programme, des thèmes forts et des décisions déchirantes, soit tout le sel d’un jeu Life is Strange.

Si vous souhaitez en profiter sur Switch, notez donc que Life of Strange 2 sera disponible dès le 2 février prochain sur cette plateforme.