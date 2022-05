Trek to Yomi : Un excellent jeu indépendant de samouraïs ? Test en vidéo

Annoncé lors de l’E3 2021, Trek to Yomi a rapidement tapé dans l’œil avec son esthétique singulière et sa direction artistique tout en noir et blanc. Disponible depuis le début du mois de mai, cette nouvelle production signée Flying Wild Hog (Shadow Warrior 3) et Leonard Menchiari (Eternal Castle) a d’autres qualités que ses visuels en réserve. On vous propose un test en vidéo pour tout savoir du jeu.

Trek to Yomi est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series et est actuellement présent dans le Game Pass.