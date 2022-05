Trek to Yomi : Le jeu d’action et d’aventure de Devolver Digital dégaine son trailer de lancement

Environ un mois après avoir dévoilé 15 minutes de gameplay et sa date de sortie, Trek to Yomi, le jeu d’action et d’aventure de Leonard Menchiari, Flying Wild Hog et Devolver Digital montré pour la première fois lors de l’E3 2021, a dégainé hier son ultime trailer avant son lancement prévu ce jeudi 5 mai sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et le Xbox Game Pass.

Hiroki est définitivement paré au combat

Pour rappel, ce titre nous plonge au cœur du Japon féodal grâce à sa direction artistique en noir et blanc inspirée des films de samouraïs traditionnels. Le joueur ou la joueuse y suit l’histoire de Hiroki, un jeune guerrier devant affronter avec prudence les menaces qui pèsent sur la ville et sa population dont il est chargé de la protection depuis le décès de son maître.

Rendez-vous dès demain pour découvrir ce que nous réserve Trek to Yomi.