PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de juin 2023

Après Chivalry II et GRID Legends pour ce mois-ci, voici trois nouveaux jeux qu’il sera possible de récupérer via l’abonnement PlayStation Plus Essential. On continue la bonne dynamique avec une licence connue, un jeu de gestion et une très bonne pioche de la scène indépendante. Pour en savoir plus, on vous les présente en vidéo.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de juin 2023 ?

Voici les jeux qui seront disponibles en juin dans le cadre du PlayStation Plus Essentials :

Sachez que les jeux seront disponibles au téléchargement ce mardi 6 juin dans la journée. Vous pourrez les récupérer via leur page produit ou directement dans l’onglet PS Plus de votre console.

NBA 2K23

NBA 2K23 est un jeu de basket qui permet de prendre le contrôle des pus grandes équipes et des plus grands athlètes de ce sport. Cette édition 2K23 met à l’honneur l’immense Michael Jordan, à travers sa jaquette, mais aussi avec le Jordan Challenge, qui propose de revivre et de recréer quinze moments iconiques de la carrière du basketteur, avec des vidéos associées à ce mode qui comportent des témoignages sur la carrière de Jordan.

Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution 2 est un jeu de gestion développé par Frontier Developments qui fait suite au premier opus sorti en 2018. Le titre propose une nouvelle campagne narrative avec la participation de plusieurs acteurs des films tels que Dr Ian Malcolm (Jeff Goldblum) et Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) et se déroulera après les événements de Jurassic World: Fallen Kingdom. Plusieurs modes de jeu sont prévus comme Théorie du Chaos, un mode Sandbox ou encore un mode Challenge.

Trek to Yomi

Trek to Yomi est un jeu d’action et d’aventure développé par Flying Wild Hog et Leonard Menchiari et édité par Devolver Digital. Proposant une direction artistique en noir et blanc inspirée des films de samouraïs traditionnels, le titre se déroule dans le Japon féodal, tout comme un certain Ghost of Tsushima. Le joueur ou la joueuse incarne Hiroki, un jeune samouraï qui doit se battre pour retrouver son honneur perdu en affrontant les forces du mal qui menacent son village et ses habitants.