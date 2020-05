Un trailer et une démo pour Ghostrunner, une lame affûtée dans un univers Cyberpunk

L’éditeur All In! Games vient de sortir un nouveau trailer pour Ghostrunner. Ce jeu d’action à la première personne est développé par pas moins de trois studios : One More Level, 3D Realms, et Slipgate Ironworks. Si vous aimez les jeux à la Shadow Warriors et les univers Cyberpunk, le titre pourrait bien vous faire de l’œil.

Un trailer qui tranche au vif

En plus d’un joli trailer tout en cinématiques, Ghostrunner propose une démo au public uniquement sur Steam afin de tester les premiers moments du titre. Elle restera disponible jusqu’au 13 mai alors n’attendez pas trop si jamais il vous intrigue.

Dans un futur apocalyptique, l’humanité survit tant bien que mal dans une énorme tour construite par un mystérieux architecte. Cette superstructure, dirigée par un « maître des clefs » (rien à voir avec Fort Boyard) despotique, est surtout une grosse source d’inégalités entre les individus. C’est dans ce contexte que vous incarnez la rébellion. Armé d’un sabre, il sera question de parcourir cette tour grâce à l’agilité de notre héros qui pourra également utiliser sa lame afin de pourfendre ses ennemis.

Ghostrunner sortira cette année sur PC, PS4, et Xbox One.