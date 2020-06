TrackMania : Ubisoft répond aux questionnement des joueurs sur le modèle d’abonnement

Dans un article publié par Florent Castelnérac, chef de chez Ubisoft Nadeo, la question de l’abonnement que va suivre TrackMania a été très largement débattue par les internautes, mais cette décision est totalement assumée par le studio : « Oui c’est de l’abonnement ».

L’abonnement dans l’industrie du jeu vidéo

Dans ce tweet, Florent Castelnérac défend le modèle économique que suit TrackMania, et qui a été mal vu par certains insiders. Comme c’est très souvent le cas, la toile s’est enflammée à ce sujet, lançant un débat sur les jeux accessibles pendant des durées limitées.

Pour défendre son système, il a comparé la méthode de l’abonnement à celui des « Season Pass » qui ont été souvent utilisés ces dernières années.

Les éditeurs d’aujourd’hui se battent pour donner la meilleure expérience possible à leurs joueurs, mais les enjeux sont plus importants que ça. Il est bien évidemment nécessaire pour eux d’atteindre une rentabilité via un modèle économique qui a été choisi et débattu.

Pour certains, c’est l’utilisation de Season Pass, pour d’autres c’est le principe de l’abonnement. Mais au final, n’est-ce pas la même chose ? C’est en tout cas ce que pense Florent Castelnérac, qui explique a travers sa publication que les noms des modèles ont beau être différents, les principes restent identiques, puisque vous devrez dépenser de manière régulière une certaine somme d’argent pour pouvoir accéder à du nouveau contenu.

TrackMania proposera du contenu toujours aux mêmes tranches de prix

Ce contenu renouvelé, TrackMania est certain de le fournir via des avantages quotidiens, comme les « courses journalières » pour l’achat d’un accès annuel, entre autres. Cette décision marketing a été prise dans l’intérêt des joueurs pour leur éviter de payer des packs ou des DLC, parce qu’ils n’ont pas joué au jeu depuis longtemps et c’est ce message que veut faire passer l’éditeur.

Enfin, un mot a été écrit sur l’abonnement de trois ans qui est également proposé à la vente, avec toujours cette idée de faire un jeu adapté pour tous ses joueurs.

Le but de cet abonnement de très longue durée comme il en existe peu, est de permettre aux personnes les plus fidèles et intéressées de s’y investir, tout en les limitant dans leurs dépenses, et sans modèle micro transactionnel. Il est certes nécessaire de débourser la somme de 60 €, et ceci reste d’après Florent Castelnérac, une somme instantanée importante, mais acceptable pour les plus investis d’entre nous.