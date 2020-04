Trackmania reporté et ne fera son retour que le 1er juillet

Officialisé en début d’année, le retour de Trackmania aurait dû avoir lui le 5 mai prochain. Cependant, à cause des circonstances actuelles, les dernières finitions prennent un peu plus de temps et comme beaucoup d’autres productions, le projet a besoin d’un délai supplémentaire.

Avec un trailer de gameplay

Ubisoft annonce ainsi que la sortie de Trackmania se fera finalement le 1er juillet, soit deux petits mois après la date initiale. Dans un communiqué lâché par Ubisoft Nadeo, le studio explique que les équipes se sont adaptées au télétravail et que même s’ils sont « déjà revenus à un bon niveau d’efficacité », ils ont besoin d’un peu plus de temps.

Probablement pour compenser cette déclaration, l’équipe a lâché une nouvelle bande-annonce de gameplay qui nous permet de voir le travail effectué sur ce remake mais également profiter de quelques séquences inédites. Rendez-vous le 1er juillet pour la sortie de Trackmania sur PC via uPlay et Epic Games Store.