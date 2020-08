Tortue Géniale rejoint le roster de Dragon Ball FighterZ

Parmi les personnages supplémentaires à débarquer au sein de Dragon Ball FighterZ, on peut dire sans trop s’avancer qu’il faisait partie des plus désirés ou, tout du moins, des plus pressentis : Tortue Géniale va rejoindre en septembre le casting de combattants du jeu d’Arc System Works, conformément au trailer suivant le Dragon Ball FighterZ Show.

Pervers et contre tous

Après Kefla et Goku Ultra Instinct, le vieil ermite et maître des arts martiaux incarne donc le 3e personnage du FighterZ Pass 3. Il en reste à présent encore deux à découvrir, et si l’on entend davantage ici et là des noms comme Li Shenron ou encore Majin Vegeta, les paris demeurent ouverts.

En attente d’une véritable vidéo de gameplay consacrée à Tortue Géniale d’ici son arrivée en septembre, entraînez-vous à Dragon Ball FighterZ sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.