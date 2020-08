Un Dragon Ball FighterZ Show prévu pour le 16 août

Comme annoncé en début de mois, Bandai Namco va bien accorder un show exclusivement dédié à Dragon Ball FighterZ durant le courant du mois d’août. L’éditeur a enfin donné plus de précisions sur la date et sur ce qu’on y verra.

What's on the road ahead of us?

Join us on this Sunday for our next #DBFZShow.

We'll showcase all our plans for 2020: competitions, game updates … as well as an exclusive trailer😏

📅 Sunday 16/08

🎮 https://t.co/2pKB1bVvVi

🕚 11:00 PDT / 🕑 14:00 EDT / 🕗 20:00 CEST pic.twitter.com/SAzNbE0ZBY

