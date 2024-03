TopSpin 2K25 sortira le 26 avril, premiers détails sur le nouveau jeu de tennis

Le Grand Chelem débute très prochainement

2K Games a levé le voile sur ce renouveau pour la licence, qui a visiblement vocation à revenir tous les ans. Il sera possible de voir si cette renaissance vaut le coup assez rapidement, puisque TopSpin 2K25 sera disponible à partir du 26 avril sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Pour ce nouvel épisode, le studio Hangar 13 proposera un mode carrière pour remporter le Grand Chelem, avec 48 courts uniques dont 15 qui sont inspirés par les lieux les plus célèbres de ce sport. On pourra incarner plusieurs générations de tennismans et de tenniswomans, d’Andre Agassi à Carlos Alcaraz en passant par Frances Tiaffoe.

24 sportifs seront à l’affiche de cet épisode, même s’il sera possible de créer son propre personnage avec le mode MyPLAYER et d’aller s’entraîner avec la légende John McEnroe à la TopSpin Academy avant d’aller affronter d’autres personnes en ligne.

Toutes les éditions de TopSpin 2K25

Comme tous les jeux de sports de 2K Games, ce TopSpin 2K25 aura droit à plusieurs éditions. Sur l’édition standard et l’édition Grand Chelem, Roger Federer et Serena Williams seront présents sur la jaquette du jeu, tandis Carlos Alcaraz, Iga Świątek et Francis Tiafoe seront mis à l’honneur sur l’édition Deluxe. Voici le détail des différentes éditions de TopSpin 2K25 :

L’Édition Standard (69,99 € sur PC, PS4 et Xbox One/74,99 € sur PS5 et Xbox Series)

(69,99 € sur PC, PS4 et Xbox One/74,99 € sur PS5 et Xbox Series) L’Édition numérique Standard Cross-Gen (74,99 € sur PS5 et Xbox Series)

(74,99 € sur PS5 et Xbox Series) L’Édition Deluxe (99,99 €), qui contient : Le jeu de base Le pack Sous les Projecteurs et le pack New Wave (tenues pour Carlos Alcaraz, Iga Świątek et Francis Tiafoe) Des vêtements supplémentaires pour l’avatar Le pack L’ascension d’un espoir (une amélioration de MyPLAYER et 1700 VC) 3 jours d’accès anticipé

(99,99 €), qui contient : L’Édition Grand Chelem (119,99 €), qui contient : Tout le contenu de l’édition Deluxe Le pack Grand Chelem Champions (une raquette de championnat spéciale et un service de champion) Le All Access Pass avec les six Season Pass 8 objets cosmétiques bonus

(119,99 €), qui contient :

Rendez-vous donc le mois prochain pour découvrir si la licence est de retour en pleine forme ou non.