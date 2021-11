Top ventes jeux vidéo en France Semaine 45 : L’Horizon dégagé de Forza sur Xbox

Vous le savez, chaque semaine, le S.E.L.L. ou Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, récupère les données de ventes physiques de jeux vidéo en France, édite et publie sur son site et sur les réseaux sociaux le classement de ces ventes. Après la suprématie de Call of Duty Vanguard la semaine passée, découvrons ainsi le classement pour la semaine 45, à savoir du 8 au 14 novembre 2021.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 45 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 45 :

Cette semaine, la nouvelle itération du jeu d’Electronic Arts occupe 2 places dans le classement, là où Forza Horizon 5, aux plus de 10 millions de joueurs, fait également de très bonnes ventes par sa disponibilité dans le Xbox Game Pass. On ne connait pas la proportions de ventes physiques mais il faut saluer cet effort dès sa sortie.

Le top 3 par plateforme

Egalement chaque semaine, le S.E.L.L. publie d’autres classements, des sorties plateforme par plateforme sur cette même semaine, avec une forte présence du titre dans l’univers de Jurassic Park.

PS5

Call of Duty Vanguard FIFA 22 Jurassic World : Evolution 2

PS4

Call of Duty Vanguard FIFA 22 Jurassic World : Evolution 2

Xbox Series X

Forza Horizon 5 Call of Duty Vanguard Jurassic World : Evolution 2

Xbox One

Call of Duty Vanguard FIFA 22 GTA V : Edition Premium

Nintendo Switch

Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing : New Horizons

PC

Age of Empires IV Microsoft Flight Simulator FIFA 22

Dès lundi prochain, nous découvrirons le classement des ventes françaises de jeux vidéo de la semaine 46 de 2021 à savoir du 15 au 21 novembre.