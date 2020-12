L’année 2020 se termine, et la Nintendo Switch en sort la tête haute. La console hybride du géant japonais a connu de très bonnes ventes depuis sa sortie en mars 2017. Elle a déjà probablement dépassé les 70 millions de copies écoulées à travers le globe, un chiffre plutôt impressionnant. Bien évidemment, plusieurs sorties majeures l’ont aidé à passer ce cap cette année. Tâchons ensemble de déterminer lesquelles avec ce top 6 des meilleurs jeux Switch de 2020. Une bonne occasion de rappeler, par ailleurs, quels sont les titres à placer d’urgence sous le sapin !

Notez que nous ne parlerons ici que des jeux exclusifs à la Switch. Voilà pourquoi de bonnes pioches comme la Borderlands Legendary Collection ou A Short Hike ne figureront pas dans cet article. Vous pourrez néanmoins retrouver un top dédié aux portages Switch sous peu dans nos colonnes.

Mario Kart Live : Home Circuit

On connaît Nintendo pour sa politique de la nouvelle façon de jouer. À chaque génération ou presque, le constructeur japonais repense le jeu vidéo. La Switch en est un excellent exemple, à la fois console de salon et portable, dotée de manettes amovibles pouvant servir au Motion Control. Mais c’est aussi dans ses proposition purement vidéoludiques que l’entreprise de Kyoto sait casser les codes et les réinventer. Ce que l’on ne peut démentir en jetant un regard sur Mario Kart Live : Home Circuit.

En effet, cette nouveauté estampillée Mario n’a plus grand chose à voir avec ce que proposaient ses prédécesseurs. On reste sur le même concept, dans l’absolu, à savoir un jeu de course de karting très arcade, dans lequel il est possible d’infliger des sévices aux adversaires et d’en recevoir. Cela étant, oubliez les décors pré-construits et les circuits déterminés à l’avance. Puisque dans Mario Kart Live, c’est à vous, et uniquement vous, de modeler votre expérience de jeu.

Il embarque en effet un karting miniature, avec caméra intégrée, ainsi que des portiques en carton faisant office d’étapes pendant les courses. Avec ce petit attirail à l’air un brin gadget, il vous faut concevoir vos propres circuits, chez vous, dans lesquels roulera votre karting miniature à l’effigie de Mario ou de Luigi. Une riche idée, qui fonctionne d’ailleurs aussi bien en solo qu’en multijoueur, puisqu’il est possible de se connecter jusqu’à 4 en local.

Cela étant, l’expérience demandera une connexion internet constante en béton, et surtout il faut éviter de faire de trop longs parcours qui s’éloignent de la position de la console. En effet, c’est peut-être le plus gros défaut de cette version de Mario Kart, il faut se tenir non loin de notre jouet pour que celui-ci fonctionne convenablement. Et dans le même ordre d’idée, vous pouvez oublier si vous habitez dans un studio de 12 mètres carrés, cela va de soi…

Paper Mario : The Origami King

Quatre ans après le sympathique Color Splash de la Wii U, Paper Mario : The Origami King comptait bien devenir le jeu de l’été 2020. On retrouve le même univers que la version précédente, qui nous laisse d’ailleurs relativement libre de nos mouvements sur la durée. Très coloré, cet épisode est de surcroît parfaitement accessible. Sa difficulté est en effet progressive mais ne monte jamais bien haut, et ses mécaniques de gameplay sont simples à appréhender.

L’aventure de Paper Mario : The Origami King marque surtout grâce à l’humour omniprésent, et les circonstances cocasses qui s’enchaînent à bon rythme. On ne voit pas vraiment le temps passer en voyageant dans ce royaume champignon fait de bouts de papiers, et surtout on s’amuse très rapidement. Ce que le jeu doit autant à ses mécaniques originales qu’à une plaisante variété de situations. Pour finir, il jouit d’un level design très réussi.

Et ce constat positif n’est finalement qu’à peine ébréché par les quelques défauts que l’on retient une fois l’aventure terminée. À commencer par un système de combat un peu lourd, et surtout des affrontements trop récurrents, auxquels ne s’ajoute aucun véritable sentiment de progression. Contrairement à la majeure partie de ses prédécesseurs, cet opus Switch n’est pas un RPG. Il simplifie ses mécaniques pour correspondre à un plus large panel de joueurs. Ce qui peut aussi être pris pour une qualité, dans une certaine mesure.

Super Mario 3D All-Stars

Les amoureux du plombier moustachu de chez Nintendo ont tous, ou presque, leur épisode favori de ses aventures. Et pour beaucoup, celui qui s’attire cet honneur est Super Mario Sunshine, un jeu de plateforme en 3D exclusif à la Gamecube. D’autres ont préféré Super Mario Galaxy, un épisode qui cassait les codes de la série sur Wii. Et bien sûr, un paquet de joueurs gardent Super Mario 64 au creux de leur cœur, puisqu’il s’agit du premier épisode en 3D de la licence, sorti sur Nintendo 64.

Pour les 35 ans de Mario, Nintendo a eu la riche idée de compiler ces trois jeux, chacun adulé, dans une seule et même cartouche, sous le nom Super Mario 3D All-Stars. De quoi ravir bon nombre de joueurs, puisque ces trois aventures peuvent désormais être emmenées partout, et que de surcroît la firme nippone a quelque peu retravaillé leurs graphismes. Par ailleurs, cela faisait un moment que les fans demandaient une réédition de Sunshine. Un volet jusque là uniquement jouable sur Gamecube et Wii, la seconde étant rétrocompatible.

Au rayon des qualités, on peut évidemment noter le fait que l’on peut désormais emmener ces trois grandes aventures partout. Mais aussi qu’il est très facile de passer d’un jeu à l’autre. Par ailleurs, Nintendo a parfaitement bien géré la résolution graphique, puisque Sunshine et Galaxy tournent à 1080p sur TV, contre 720p en portable. Quant à Super Mario 64, il atteint tout de même les 720p, autant sur TV qu’en mode nomade.

Reste que l’on aurait peut-être aimé quelques améliorations supplémentaires, notamment graphiques. Super Mario 64 conserve notamment sa distance d’affichage réduite, et se retrouve affublé d’un affichage en 4/3 qui fait pâle figure à coté de ses homologues. Quant aux contrôles, ils sont bien adaptés, à l’exception de Super Mario Galaxy, qui nécessitera l’utilisation de l’écran tactile en mode portable pour ramasser et utiliser les cristaux… Une mécanique un brin contre intuitive qui pénalise quelque peu les possesseurs de Switch Lite.

Notez pour finir que Super Mario 3D All-Stars n’est disponible qu’un certain temps sur l’eShop, et même en physique. Il ne sera en effet commercialisé que jusqu’au 31 mars 2021. Un choix étonnant et discutable de la part de Nintendo.

Hyrule Warriors : L’ère du Fléau

Trois ans après le raz-de-marée provoqué par l’excellent The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Link remet le couvert dans un jeu aux faux airs de préquel. Hyrule Warriors : L’ère du Fléau fait suite à Hyrule Warriors, paru sur Wii U et 3DS, avant de revenir sur Switch il y a deux ans. Oubliez donc exploration et aventure, puisque le titre développé par Koei Tecmo se focalise sur l’action dans des batailles à grande échelle. Un genre que l’on appelle plus communément le musô.

Et musô oblige, L’ère du Fléau est un jeu d’action jouissif au rythme exaltant. Il prend place cent ans avant les événements dépeints dans Breath of the Wild, et nous offre ainsi un nouveau regard sur un royaume d’Hyrule très coloré. Par ailleurs, et cela devrait ravir les fans du jeu de 2017, il est possible d’y incarner les prodiges, mais surtout les fameuses créatures divines. Ce qui donne lieu à des séquences explosives et mémorables.

On notera toutefois que le scénario, bien que sympathique, n’est pas canon avec Breath of the Wild. Nous n’y apprenons donc rien de véridique sur la chute d’Hyrule telle que dépeinte dans le jeu de 2017. Par ailleurs, et c’est là le plus gros défaut de cette édition, la technique n’est pas totalement au point. Les chutes de framerate et ralentissements ne sont pas rares, surtout lorsque de nombreux ennemis sont à l’écran, cela va de soi. Enfin rien de rédhibitoire cela dit.

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

On ne présente plus Xenoblade Chronicles. C’était LE J-RPG à faire sur Nintendo Wii, et sa version New 3DS compte parmi les indispensables de la portable aux deux écrans. Alors évidement, l’annonce de son remaster sur Switch avait quelque chose d’enthousiasmant, surtout que celui-ci n’est pas qu’un simple lifting visuel. Cette Definitive Edition embarque en effet quelques corrections dans le gameplay, mais surtout de plusieurs nouveautés.

Au rayon des ajouts, on notera pour commencer un épilogue totalement inédit d’une dizaine d’heures. Celui-ci propose une histoire plutôt intéressante, et repense quelque peu le gameplay du jeu. Il n’est en effet plus possible de voir dans le futur grâce à l’épée Monado. Mais ça ne s’arrête pas là, puisque Xenoblade Chronicles : Definitive Edition se dote par ailleurs d’un mode Expert, d’un Contre la Montre, ou encore des doublages japonais jusque là inaccessibles en Europe.

Il n’y a pas grand-chose à redire, Xenoblade Chronicles réussit une nouvelle fois à épater. Il s’agit désormais d’un véritable indispensable sur trois consoles différentes. Une prouesse assez rare pour être soulignée, vous en conviendrez !

Animal Crossing : New Horizons

Comment ne pas terminer ce top sur Animal Crossing : New Horizons ? Il faut dire que le jeu a fait beaucoup parler de lui cette année. Mais aussi, il arrivait à point nommé, en plein confinement. De quoi permettre aux possesseurs de Switch de s’évader pour un temps sur une île paradisiaque, complètement façonnée par leurs soins. Bien sûr, le concept ne change guère d’épisode en épisode. Cela étant, cette nouvelle version apporte un lot de nouveautés et d’évolutions très conséquent.

Pour commencer, et c’est là l’une des plus grandes qualités de cet épisode, il est désormais possible de modeler l’île selon notre bon vouloir. Et ce grâce à des outils plutôt intuitifs de terraforming, qu’il faudra néanmoins débloquer en jouant. De quoi contre balancer un brin la petite déception de n’avoir, une nouvelle fois, qu’une seule île disponible par cartouche. Cela étant, les possibilités de terraforming sont énormes, au même titre que pour la customisation des objets et décors.

Ce que le titre de Nintendo doit autant à son nouveau système de craft qu’à la pléthore de possibilités nouvelles de customisation. Parmi elles, on notera par exemple le choix des couleurs ou des motifs de nos meubles, de quoi nous approprier un peu plus notre île et notre chez-nous. Notez par ailleurs qu’avec ses nombreux objectifs parallèles et son nouveau rythme, New Horizons permet des sessions de jeu bien plus longues que les épisodes précédents. Un très bon point, d’autant que, dans le même ordre d’idée, l’intérêt sur le long terme est lui aussi renouvelé.

Difficile de trouver de véritable défaut à cet Animal Crossing : New Horizons, tant celui-ci se révèle frais et captivant. Magnifique et plein de surprises, il est sans aucun doute le meilleur jeu à être sorti sur Nintendo Switch en cette année 2020. Une véritable bouffée d’air frais dont nous ne sommes pas près de nous lasser, puisque la firme japonaise n’a de cesse d’apporter de petits changements saisonniers, ou des mises à jour de contenu.