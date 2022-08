Top 2022 des ventes de jeux vidéo en France Semaine 31 : Xenoblade Chronicles reste en top position

La valse des reports bât son plein actuellement avec de nombreux titres reportés, dont un certain Hogwarts Legacy en tête de ligne. Cependant, plusieurs jeux ayant trouvé leur date de sortie cet été ou plus tôt parviennent à se hisser parmi les titres les plus vendus sur notre territoire national.

Comme toutes les semaines, le S.E.L.L. publie sur son site le Top des ventes physiques de jeux vidéo en France. Cette semaine, découvrons le classement pour la Semaine 31 de 2022, à savoir du 1er au 7 août.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 31 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo en 2022 – Semaine 31 :

Le top 3 par plateforme

Chaque semaine, le S.E.L.L. prépare également des classements pour chaque plateforme.

PS5

Horizon : Forbidden West Gran Turismo 7 Spider-Man : Miles Morales

PS4

GTA V: Edition Premium F1 22 Red Dead Redemption 2

Xbox Series X

Forza Horizon 5 Metro Exodus : Complete Edition Elden Ring

Xbox One

GTA V : Edition Premium F1 22 Red Dead Redemption 2

Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles 3 Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports

PC

Les Sims 4 : Années lycées Farming Simulator 22 Les Sims 4 : Edition standard

Lundi prochain, nous vous présenterons le classement des ventes physiques de jeux vidéo en France pour la Semaine 32 de 2022, soit du 8 au 14 août.