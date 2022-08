Top 2022 des ventes de jeux vidéo en France Semaine 32 : Xenoblade rétrograde mais Nintendo carbure en plein mois d’août

La rentrée approche à grands pas et de multiples reports de jeux se sont faits connaître pour désengorger la fin d’année qui s’annonce épique. Les sorties importantes se faisant rares en ce milieu d’année, il n’est pas étonnant de voir d’anciens jeux de ces derniers mois revenir sur le devant le scène. On pense à l’inépuisable Mario Kart 8 Deluxe qui s’est vendu déjà à plus de 46 millions d’exemplaires, et qui continue son exploit avec l’arrivée de la Vague 2 des contenus additionnels proposés par Nintendo.

Vous le savez, chaque semaine, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, le S.E.L.L. publie le Top des ventes physiques de jeux vidéo en France. Cette semaine, découvrons le classement pour la Semaine 32 de 2022, à savoir du 8 au 14 août.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 32 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo en 2022 – Semaine 32 :

Le top 3 par plateforme

Chaque semaine, le S.E.L.L. prépare également des classements pour chaque plateforme.

PS5

Horizon : Forbidden West Gran Turismo 7 Spider-Man : Miles Morales

PS4

F1 22 Gran Turismo 7 Horizon : Forbidden West

Xbox Series X

Forza Horizon 5 Elden Ring GTA The Trilogy – Definitive Edition

Xbox One

F1 22 GTA V : Edition Premium FIFA 22

Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe Mario Strikers : Battle League Football Nintendo Switch Sports

PC

Farming Simulator 22 Les Sims 4 : Années lycées Les Sims 4 : Edition standard

La semaine prochaine, vous découvrirez le classement des ventes physiques de jeux vidéo en France pour la Semaine 33, soit du 15 au 21 août 2022.