Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy est disponible sur le PS Store et le Microsoft Store

Une dizaine de jours après avoir été listée puis retirée du Microsoft Store et avant même sa potentielle officialisation lors du Square Enix Presents prévu aujourd’hui à 18h, Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy est d’ores et déjà disponible à l’achat au format dématérialisé sur le PS Store et le Microsoft Store !

Une simple compilation au programme ?

Tarifé à 49,99€ sur la première boutique (19,99€ pour les abonné(e)s PS Plus) et à 19,99€ pendant 15 jours sur la seconde, cette compilation regroupe Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration et Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, trois éditions permettant de profiter des jeux de base avec tous leurs contenus additionnels solo et multijoueur (PS Plus et Xbox Live Gold requis pour pouvoir utiliser les fonctionnalités en ligne).

Prenant en charge la résolution 4K Ultra HD et la technologie HDR, cette collection est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Notez que, en attendant la conférence de ce soir, on ignore encore si les versions next-gen de Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy offrent de vrais avantages ou se contentent simplement d’être rétrocompatibles et si le titre sortira également sur d’autres plateformes, comme le PC par exemple.