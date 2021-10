To Hell With The Ugly : ARTE et La Poule Noire adapatent le roman de Boris Vian en jeu

Des adaptations de romans, ça ne coure pas les rues. Heureusement, ARTE est présent dans le milieu pour soutenir des œuvres pas comme les autres et dévoile aujourd’hui le prochain jeu du studio La Poule Noire, To Hell With The Ugly, qui adapte le roman de Boris Vian, Et on tuera tous les affreux.

Une démo disponible dès maintenant

Le jeu racontera donc l’histoire de Rock Bailey, un jeune homme refusant toute avance avant d’arriver à ses 20 ans, qui va se faire kidnapper. Après s’être réveillé puis enfui indemne d’un étrange hôpital, il va tout faire pour retrouver ses souvenirs et la trace de ses ravisseurs.

To Hell With The Ugly prend alors la forme d’un jeu d’aventure point & click qui demandera de rassembler des indices en parlant à divers personnages. La particularité du titre réside dans son incorporation d’un système de tour par tour, avec des affrontements qui auront lieu de temps à autre et qui reposeront sur un sens du timing.

To Hell With The Ugly est pour le moment prévu sur PC, iOS et Android pour 2022. D’ici là, il est possible d’essayer le titre grâce à une démo sur Steam dans le cadre de la Games Made in France 2021.