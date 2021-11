ARTE présente son line-up de jeux à venir en 2022

ARTE est un éditeur qui compte de plus en plus dans le milieu du jeu vidéo français, et par conséquent, les projets autour du groupe se multiplient. Récemment, on a notamment pu découvrir To Hell with the Ugly, une adaptation du roman de Boris Vian, et histoire de faire le point sur ce qui nous attend en 2022, l’éditeur était présent à l’AG French Direct afin de montrer tous ses projets à venir.

ARTE sera prolifique en 2022

En plus de To Hell with the Ugly dont on a déjà parlé, on retrouvera évidemment Inua – A Story in Ice and Time, le puzzle-game narratif qui nous entraîne en Antarctique et qui jouera avec le temps, en plus de nous raconter une histoire que l’on imagine être poignante.

Cette vidéo est aussi l’occasion de nous rappeler l’arrivée prochaine de Fête de famille, un autre jeu narratif atypique qui nous racontera, comme son nom l’indique, une fête familiale où chacun cache son petit secret et où les conflits de générations sont causes de nombreuses disputes, surtout quand une histoire de testament vient encore plus semer la zizanie.

Enfin, How to say goodbye est aussi présent le lendemain de son annonce. Il s’agit une nouvelle fois d’un puzzle-game très narratif, qui nous racontera l’histoire d’un personnage devenu fantôme, et qui voyagera dans un monde dont il ignore tout, rempli d’esprits.

Et si vous souhaitez en savoir plus sur le mode de fonctionnement d’ARTE dans la production et l’édition de jeux vidéo, n’hésitez pas à lire notre interview de Adrien Larouzée, responsable des projets jeux vidéo chez ARTE, à l’occasion de l’AG French Direct de mars. Retrouvez aussi tous les jeux de Arte et de l’AGFD chez notre partenaire GOG.com ou sur la page Steam.