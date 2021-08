Tiny Tina’s Wonderlands : Take-Two confirme la sortie du jeu avant la fin du mois de mars 2022

Annoncé en fanfare durant le Summer Game Fest de Geoff Keighley, Tiny Tina’s Wonderlands avait finalement montré peu d’images, mais il avait confirmé sa sortie dans les premiers mois de l’année 2022. Le dernier bilan financier de Take-Two nous permet de préciser encore un peu plus cela avec la confirmation que le jeu arrivera bien tôt dans l’année.

Une sortie pour cette année fiscale

Durant les prévisions concernant le reste de l’année fiscale 2021/2022, Take-Two a glissé un mot un mot à propos de Tiny Tina’s Wonderlands afin de confirmer que le jeu se tenait toujours à sa fenêtre de sortie initialement annoncé. Mais mieux, on sait désormais qu’il sortira avant la fin du mois de mars :

« Durant le quatrième trimestre [de l’année fiscale], 2K et Gearbox Software vont lancer une nouvelle licence prometteuse. Tiny Tina’s Wonderlands est une aventure épique remplie de fantaisie, d’émerveillement et d’armes de grande puissance dans un monde fantastique imprévisible où la magie, grandes épées et balles se heurtent. »

Pour plus de précisions, le quatrième trimestre dont il est question se déroule entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022. Sauf si report il y a (et on est vraiment jamais à l’abri en ce moment), le jeu devrait donc sortir dans cette période. On espère maintenant en voir un peu plus sur le titre lors de la Gamescom.