Tiny Tina’s Wonderlands présente 2 nouvelles classes

Tiny Tina’s Wonderlands a eu droit à une bande-annonce lors des Game Awards mais il faut bien avouer qu’elle manquait cruellement de mise en contexte pour comprendre ce qu’on devait en retenir. Heureusement, Gearbox revient déjà avec un nouveau journal de développeur (et surtout les article qui vont avec) pour éclaircir la situation.

Tiny’s Tina Wonderlands a les classes

On démarre avec le principal changement de ce spin-off Wonderlands par rapport à la série principale : les classes. Contrairement à d’habitude, on ne choisit pas un personnage mais on crée le sien qui a ensuite accès à six arbres de compétences dans lesquels on met librement ses points pour faire du multi-classe.

Cette nouvelle vidéo est l’occasion de découvrir le Défouromage qui, comme son nom l’indique, sera la classe la plus portée sur la magie. Ainsi, ces personnages seront capables de lancer des sorts avec chacune de leurs mains, avec même un type différent de magie à la fois dans chaque main. Tout comme la possibilité de transformer les ennemis pour les affaiblir, un gameplay pour les fidèles des Sirènes donc.

Et en nettement moins subtil, on retrouve le Frappaclysmique. Cette classe se distingue par la présence d’un marteau pour frapper les ennemis, ou le sol pour des dégâts de zone mais aussi le lancer pour le faire revenir comme une certaine divinité nordique également présente dans un univers partagé très populaire. Et si cela ne vous suffit pas, sachez qu’une petite wyverne vous accompagne pour cracher des flammes sur vos adversaires.

Changer des noms = refaire le système

Puisque l’on parle de gameplay, continuons dans cette direction pour évoquer ce que Tiny Tina’s Wonderlands a en commun ou non avec Borderlands. On retrouve notamment cette volonté de promettre des millions d’armes différentes puisque générées procéduralement. On retrouve donc six types de munitions qui correspondent aux classes d’armes à feu.

Ces dernières auront un fabricant qui permettra de connaître rapidement les caractéristiques de l’arme mais pas d’Hyperion, Jakobs ou Torgue, les développeurs en profitent pour proposer de nouvelles sociétés aux styles différents. Viennent ensuite les composants et le niveau de rareté pour influer sur les statistiques de l’objet.

Au niveau du reste de l’équipement, votre personnage pourra avoir l’habituel bouclier mais aussi deux anneaux et une amulette. Les anneaux fonctionnent un peu comme les artefacts dans Borderlands tandis que l’amulette est un peu plus liée aux arbres de compétence ce qui l’approcherait plus des mods de classe.

On retrouve également les différents éléments. Le feu, l’électricité et la glace sont toujours là tandis que la corruption est renommée en poison pour plus correspondre à l’ambiance RPG d’Heroic Fantasy. Et la radiation laisse sa place à un autre type d’élément : la magie noire. Concrètement, elle siphonne les PV de votre victime pour vous soigner.

Les clichés de joueurs de JdR enfin disponibles pour tous

La dernière bande-annonce était théoriquement consacrée à l’histoire de Wonderlands mais heureusement, les développeurs font un bien meilleur travail pour nous l’expliquer ici. On incarne non pas un Chasseur (ou une Chasseuse) de l’Arche mais une Main du Destin, une personne qui participe à la campagne de Bunkers & Brutasses organisée par Tiny Tina.

En plus de vos coéquipiers (si vous jouez en coop jusqu’à 4), votre compagnie comportera aussi Valentine et Frette, deux personnes qui se retrouvent là par hasard après le crash de leur vaisseau. Valentine, doublé en anglais par Andy Samberg, découvre le monde du jeu de rôle avec énormément d’enthousiasme et s’implique vraiment émotionnellement dans cet univers.

A l’inverse, le robot Frette, interprétée par Wanda Sykes en version anglaise, connait les codes des JdR par cœur. Elle n’en a rien à faire du roleplay et de l’univers, elle est là pour gagner en optimisant son personnage tout en le rendant le plus puissant possible. Le duo proposera donc régulièrement différentes approches aux joueurs qui devront donc choisir entre cœur et raison.

Les scénaristes reviennent aussi sur le Seigneur Dragon de Will Arnett. Au premier abord, il semble s’agir d’un méchant ultra-générique mais on nous promet que les choses vont très vite dérailler, notamment grâce à sa conscience d’être dans une partie de JdR mais aussi puisqu’il s’agit d’un personnage inventé par Tiny Tina qui risque donc d’y glisser inconsciemment ses peurs et traumas.

Tiny Tina’s Wonderlands sortira le 25 mars 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC (en exclusivité temporaire Epic Games Store).