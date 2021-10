Tiny Tina’s Wonderlands présente deux classes dans une nouvelle vidéo

Après nous avoir présenté ses différentes éditions, Tiny Tina’s Wonderlands s’attarde enfin sur son gameplay. 2K Games et Gearbox Software publient aujourd’hui une nouvelle vidéo ainsi que quelques informations pour en apprendre un peu plus sur le jeu, notamment en précisant deux des classes disponibles.

Le voleur et le barbare version Tiny Tina’s Wonderlands

On découvre tout d’abord les Trucidopathes, qui sont des assassins qui se cachent dans le sombres et qui infligent des dégâts critiques aux ennemis en se faufilant derrière eux ou en utilisant de la magie. Les Brr-Zerkers font moins dans la « finesse ». Il s’agit de vrais barbares en provenance des montagnes enneigées, qui aiment le corps à corps et voir la mort en face d’eux, tout à grand coup de hache.

On apprend dans le même temps que le jeu nous entrainera à Sabot-Ardent, le royaume d’Étalon du Cul, où l’on pourra même visiter son château. On voyagera également à travers l’Oasis du Croc du soleil, mais aussi à Fentemmêlée, tout ça dans le but de défaire l’armée de squelettes du Seigneur Dragon.

Tiny Tina’s Wonderlands sortira le 25 mars 2022 sur PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et plus tard dans l’année sur Steam.