Throne and Liberty : On a joué au MMO d’Amazon, voici un premier avis

Nous étions présents aux Play Days du Summer Game Fest suite à l’invitation d’Amazon Games qui nous a permis de nous rendre sur place, et nous avons ainsi pu prendre en main le tout début du jeu afin de vous donner un premier avis sur ce MMO ambitieux.

Une introduction qui sent bon le MMO « Next-gen »

Quand Amazon Games met sa patte sur un MMO, cela signifie que l’on est face à une production assez ambitieuse pouvant potentiellement devenir un gros succès. Qu’il soit produit directement chez elle comme New World ou uniquement édité comme Lost Ark, l’entreprise américaine possède désormais une certaine expertise dans le domaine. L’acquisition récente de la distribution de Blue Protocol est un autre signe de cette spécialisation dans le secteur du multijoueur (puisqu’il n’est pas décrit comme un MMO par Bandai Namco) et qui élargit ses horizons.

Throne and Liberty est sans doute le plus gros projet de NCSOFT depuis très longtemps et il nous montre enfin de quoi il est capable après des années de développement (il a été annoncé pour la première fois en 2011). Nous avons pu nous essayer au tout début du jeu avec son introduction, la création de personnage et nos premiers pas dans le monde de Solisium. Nous avons pu l’essayer dans de bonnes conditions sur un très bon PC, mais le plus intéressant est que le jeu est aussi prévu sur Xbox Series X|S et PS5 avec du crossplay à la clé. La chose est assez rare pour être soulignée et cela montre les ambitions colossales des développeurs coréens et d’Amazon. Même s’il faudra attendre d’en savoir plus sur ces versions en particulier, Throne and Liberty est bien parti pour être le premier gros MMORPG sur consoles next-gen.

Que ce soit au niveau des graphismes, de la modélisation des personnages ou des cinématiques, on sent le gros budget à plein nez. Un des éléments qui le met aussi en valeur, et dont on reparlera plus tard, c’est sa quasi-absence de transitions qui donne une fluidité assez immersive. Le premier exemple nous est donné au tout début du jeu où l’on regarde la cinématique pour ensuite voir notre avatar directement transporté dans le menu de création du personnage, et enfin directement passer au tutoriel de combat. Par ailleurs, la personnalisation de votre avatar est assez complète et ne reprend heureusement pas ce tropisme des MMO coréens du « gender lock ». Vous êtes libres de créer le personnage que vous voulez.

Pour la petite histoire, sachez que l’on incarne une sorte d’élu chargé de sauver le monde. Vous êtes ainsi l’un des enfants des étoiles, des êtres nés avec un des fragments de l’étoile de la destruction éparpillés dans tout Solisium. Vous et vos semblables partez alors à la recherche de fragments de l’Étoile de Sylaveth afin de maîtriser le pouvoir absolu et de vaincre Kazar, le Spectre de la conquête.

Un gameplay bien ciblé

Contrairement à la majorité des autres jeux qui usent de l’action en temps réel, Throne and Liberty prend le pari d’un traditionnel système de « Tap & Target » (« clique et cible » en français). Typiquement le joueur interagit en cliquant sur des ennemis ou des objets à l’écran pour les cibler et effectuer des actions, avec des auto-attaques qui s’effectuent donc automatiquement. Cela donne un gameplay assez statique qui n’est pas au goût de tout le monde. Certains retours de la dernière bêta fermée coréenne ont notamment pointé du doigt le souci de ne pas pouvoir attaquer en se déplaçant, mais les développeurs ont promis de prendre en compte ces retours dans un communiqué publié après cette bêta.

Même si c’est le point qui pourra diviser le plus et sera en première ligne dans votre décision de vous lancer ou non dans l’aventure, il ne faut pas considérer cela comme un défaut. Il est difficile d’en prendre pleinement conscience dans les premières minutes, mais un gameplay basé sur les combos, le blocage et les combinaisons de compétences est loin d’être inintéressant. En outre, dans ce MMORPG, il n’y a pas de système de classe, ce sont les armes que vous portez qui définissent votre rôle. Sachant que l’on peut en équiper deux à la fois, on peut ainsi mélanger des styles et obtenir de multiples possibilités. Les développeurs ont d’ailleurs promis d’ajouter régulièrement de nouvelles armes pour constamment revitaliser le gameplay et donner de nouvelles perspectives aux joueurs.

On est tout de même loin de la structure des MMO de jeux mobiles où les fonctionnalités automatiques ont une grande place. D’après les retours de la bêta que l’on a observés, le titre devient vite assez retors pour ne pas lâcher l’écran des yeux.

Un monde ouvert magnifique et plein de belles promesses

Ce qui démarque Throne and Liberty, c’est surtout son monde ouvert sans transition. Que ce soit les instances de PVP, le PVE, les donjons, tout se fait dans un même univers. Cela permet d’avoir des centaines de joueurs à l’écran en même temps, ce qui pourra donner des batailles à grande échelle.

Du peu que l’on a observé dans ces débuts, la direction artistique est assez chatoyante avec des paysages magnifiques et une profondeur de champ assez époustouflante pour un MMO. On attend également de voir le volume de ce monde monde ouvert immense car l’une des autres caractéristiques du titre de NCSOFT est de pouvoir se transformer en animaux. Nous avons pu par exemple nous transformer en loup pour courir plus vite ou franchir des passages étroits, ou encore en corbeau pour voler librement dans les airs. D’autres transformations sont au programme, mais on apprécie cet ajout qui renforce de nouveau la fluidité de notre aventure en abandonnant le système classique des montures.

Dernier point très intéressant qui rend Throne and Liberty unique, c’est sa météo dynamique qui n’est pas simplement là pour faire jolie dans le décor. Ces phénomènes météorologiques auront en effet un impact significatif sur le gameplay et les environnements du jeu. Lors de notre interview, Merv Lee Kwai (Franchise Lead chez Amazon Games) nous a d’ailleurs donné des exemples assez parlants :

Prenons l’exemple du bâton en tant qu’arme. Le bâton est une arme typique pour les mages ou les sorciers. Ils possèdent deux compétences. L’une d’entre elles est basée sur la foudre et l’autre sur le feu. Donc, s’il y a une tempête ou de la pluie en tant qu’effet météorologique, les effets de la foudre sont renforcés. Cela signifie que lorsque vous frappez un adversaire avec ces compétences, il y a une chance qu’elles rebondissent sur plus de personnes que d’habitude. En revanche, les compétences de feu sont affaiblies par la pluie […] La pluie est également intéressante car elle n’affecte pas seulement les compétences des personnages, mais elle affecte aussi le monde. Ainsi, certaines zones du monde ne sont accessibles que lorsqu’il pleut.

Le fait de devoir adapter son style de combat en fonction de la météo est une perspective assez originale que l’on a hâte de découvrir plus en profondeur. Sachez également que le cycle jour/nuit aura une incidence sur les ennemis rencontrés et les défis auxquels vous devrez faire face.

Malgré un système de combat qui pourra diviser, Throne and Liberty nous a impressionné avec des débuts qui nous donnent envie de croire à toutes ses belles promesses. Avec le peu de temps que nous avons eu pour tester le jeu, on vous avoue qu’il faudra une prise bien plus longue pour confirmer ce que l’on nous a dit et montré lors des Play Days du Summer Game Fest. Le titre est d’ailleurs toujours en développement et les développeurs devraient modifier certaines choses en fonction des retours, mais nous sommes indéniablement devant un MMORPG next-gen très prometteur. Il devrait en intéresser beaucoup rien que pour sa sortie sur consoles de salon. A surveiller de très près donc.