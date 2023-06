Throne and Liberty : Notre interview avec les développeurs de NCSOFT

Ce qui rend Throne and Liberty unique en son genre

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’histoire et ses influences ? Est-ce qu’elle a une importance significative dans Throne & Liberty ?

Jongok Ahn : Fondamentalement, le rôle de l’histoire dans notre jeu est, plutôt que de jouer simplement au jeu tout seul dans ce monde, d’incorporer des histoires pour que les joueurs aient une curiosité constante et un désir ardent de découvrir toujours plus d’éléments à leurs sujets. Ainsi, nous avons mis en place une sorte d’intrigue concernant le background du personnage que l’on incarne, et en fonction de la narration de ce personnage, il vit de nombreux voyages différents, à l’intérieur du jeu, offrant ainsi une expérience un peu plus significative. Et ce ne sont pas seulement les cinématiques que vous avez vues dans l’introduction du jeu. Il y a différentes sortes de choses. Des histoires ont été préparées pour le voyage et l’exploration du personnage à l’intérieur de ce monde.

Moonseop Lee : Au lieu d’avoir une seule histoire linéaire, le jeu possède une structure omniverselle.

Merv Lee Kwai : Du point de vue de l’éditeur, je pense que l’histoire de Throne and Liberty ajoute beaucoup d’objectifs pour que le joueur explore le monde. Cela leur donne une incitation à parcourir différentes parties de celui-ci, mais il y a une chose qui est vraiment importante dans TL, c’est que vous rencontrez beaucoup d’autres joueurs, c’est un monde ouvert persistant. Il y a des milliers d’autres joueurs à vos côtés. Donc, c’est vraiment au joueur de raconter sa propre histoire aussi. Et l’intrigue sert à rassembler les gens et à leur donner une sorte de terminologie commune pour explorer. Mais en réalité, chacun aura une histoire différente en fonction de qui il rencontre, de la façon dont ils forment des groupes ensemble, de la façon dont ils se battent entre eux.

Quels sont les aspects innovants et uniques de Throne and Liberty comparé aux autres MMORPG ?

Merv Lee Kwai : Une des choses que j’adore à propos de Throne and Liberty, et dont j’ai brièvement parlé, c’est son univers. Il est immense, sans coupure et persistant. On ne se retrouve pas dans une zone différente lorsque l’on passe d’un endroit à un autre. Lorsque vous avez joué, vous avez remarqué que lors de la cinématique d’introduction, le personnage est immédiatement transporté dans le menu de création du personnage, puis on passe directement aux combats et enfin se retrouve dans le monde ouvert. Ce monde sans transition parvient à créer beaucoup d’immersion pour les joueurs.

Il est en outre radicalement modifié par les effets météorologiques et le cycle jour/nuit, ce qui est très captivant. Et lorsque je parle d’effets météorologiques, je ne parle pas seulement au niveau des graphismes d’une tempête, de fortes pluies ou quelque chose comme ça. Cela transforme réellement de manière significative les capacités des joueurs ainsi que le monde avec lequel ils interagissent.

Une autre chose intéressante dans Throne and Liberty est le système de polymorphisme. Il permet de se transformer en de nombreux animaux pour se déplacer à travers le monde. Vous avez probablement vu la forme de loup et peut-être la forme d’oiseau dans la démo. Mais il y a de nombreuses formes différentes, les trois principales étant la forme terrestre, la forme aérienne et la forme aquatique. Elles sont principalement utilisées pour se déplacer à travers le monde.

Jongok Ahn : Le grand avantage de notre jeu est d’avoir un véritable sens du réalisme à l’intérieur du jeu, avec des centaines de personnes contre des centaines de personnes, comme de véritables batailles à grande échelle. Vous pouvez faire ça dans Throne and Liberty. Et ce ne sont pas seulement des centaines de personnes qui se mêlent et se battent dans les champs de bataille.

Vous pouvez aussi avoir, par exemple, un château au milieu, vous pouvez réellement briser les murs de ce château et subir les impacts de l’environnement et du terrain.

Moonseop Lee : Je veux rajouter aussi que notre jeu ne repose pas sur un système de classes. Ce sont les armes qui vous donnent donne un rôle et vous pouvez choisir n’importe quelle arme pour votre personnage. De plus, vous êtes toujours équipé de deux armes, ainsi vous pouvez créer des combinaisons de compétences uniques. Nous ajouterons de plus en plus d’armes, ce qui permettra toujours plus de combinaisons. Vous pouvez aussi améliorer une arme et transférer ces améliorations à une autre arme, cela évite ainsi de trop surcharger les joueurs.

Nous avons observé quelques éléments durant la présentation, mais pouvez-vous nous parler un peu plus des possibilités offertes par la météo ?

Merv Lee Kwai : Oui, absolument. Prenons l’exemple du bâton en tant qu’arme. Le bâton est une arme typique pour les mages ou les sorciers. Il possède deux compétences. L’une d’entre elles est basée sur la foudre et l’autre sur le feu. Donc, s’il y a une tempête ou de la pluie en tant qu’effet météorologique, les effets de la foudre sont renforcés. Cela signifie que lorsque vous frappez un adversaire avec ces compétences, il y a une chance qu’elles rebondissent sur plus de personnes que d’habitude.

En revanche, les compétences de feu sont affaiblies par la pluie. Cela à un impact sur les choix du joueur en termes d’aptitudes à utiliser à un moment donné. La pluie est également intéressante car elle n’affecte pas seulement les compétences des personnages, mais elle affecte aussi le monde. Ainsi, certaines zones du monde ne sont accessibles que lorsqu’il pleut.

Il y a des donjons en monde ouvert dans Throne and Liberty qui peuvent accueillir des centaines de joueurs en même temps, et cela créé un gameplay très intéressant avec une sorte de pression. Lorsque la pluie commence, vous pouvez être en train de faire autre chose, mais vous savez que cela signifie que le donjon va s’ouvrir à proximité. Les joueurs vont ainsi s’affronter ou compléter ce donjon, et peut-être auront-ils des interactions PvP en chemin. Cela change des mondes assez statiques que l’on a connu ailleurs.

Enfin un nouveau MMORPG sur consoles next-gen

Throne & Liberty est aussi prévu sur consoles. Peut-on s’attendre à une interface dédiée et une maniabilité adaptée à la manette ?

Merv Lee Kwai : Oui, tout à fait. Throne and Liberty est prévu sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, de plus le cross-play sera de la partie. Ainsi, les utilisateurs de toutes les plateformes pourront jouer ensemble sur le même serveur. L’équipe de NCSOFT a réalisé un travail considérable concernant la création de l’interface utilisateur pour la version console et à la configuration des contrôles à la manette pour offrir une très bonne expérience. Nous recueillons d’ailleurs activement les retours des joueurs à ce sujet. Lors de nos prochains tests techniques, nous mettrons la version console de Throne and Liberty entre les mains de nos joueurs. Nous collecterons activement leurs commentaires sur les versions consoles et nous apporterons les ajustements appropriés en conséquence.

Y’aura-t-il des différences majeures ou censures entre la version coréenne et celle publiée par Amazon Games en occident ?

Merv Lee Kwai : Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de développement pour concevoir la version globale de Throne and Liberty. Il s’agit d’une approche opérationnelle que nous avons adoptée pour la sortie mondiale, et non pas pour une région spécifique. Cela signifie prendre en compte les préférences nuancées de chaque région concernant le jeu. Ainsi, lorsque vous regardez Throne and Liberty, vous pouvez constater qu’il met davantage l’accent sur des thèmes occidentaux, grâce à notre dévouement envers le public mondial et à notre besoin de répondre aux critères en constante évolution de ce qui est acceptable dans un jeu. Vous avez mentionné le sujet de la censure. Lorsque vous regardez nos personnages dans Throne and Liberty, nous mettons l’accent sur leur inclusivité et leur diversité afin que chacun puisse exprimer sa propre identité.

Nous remercions Merv Lee Kwai, Moonseop Lee et Jongok Ahn d’avoir répondu à nos questions. Throne and Liberty a encore du chemin à faire pour convaincre mais toutes ses promesses, et surtout sa sortie simultanée sur PC et consoles, ont de quoi suscité notre intérêt. Nous vous renvoyons d’ailleurs vers notre aperçu du jeu pour en savoir plus.